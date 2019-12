Jordan Ayew kijkt terug op debuutseizoen: "Ik had overgewicht"

Jordan Ayew kende vorig seizoen een lastig debuutseizoen bij Crystal Palace en de aanvaller geeft nu een verklaring hoe dat kwam.

Ayew werd tijdens het seizoen 2018/19 door gehuurd van Swansea City, dat was gedegradeerd uit de Premier League, en the Eagles legden de aanvaller afgelopen zomer definitief vast door bijna drie miljoen euro te betalen.

De international van Ghana kwam afgelopen jaargang tot 25 wedstrijden in alle competities, maar kwam daarin tot slechts twee doelpunten en twee assists. Dit seizoen presteert hij met vijf doelpunten en één assist in negentien wedstrijden een stuk beter.

"Dit seizoen is anders omdat toen ik vorig seizoen bij de club kwam, ik geen voorbereiding had gehad", vertelt Ayew in gesprek met Amazon Prime Video . "Ik had overgewicht, dus het was een moeilijk seizoen voor mij."

"Maar dit seizoen had ik de kans om een volledige voorbereiding te draaien en ik voel me beter. Ik voel me ontspannen bij deze voetbalclub en ik geniet ervan. Alles is perfect voor mij om goed te presteren op het veld."

"Deze voetbalclub heeft veel vertrouwen in mij. Na het seizoen dat ik vorig seizoen had, dachten mensen niet dat ze met zouden vastleggen. De manager vertelde me in het bijzonder dat hij me dit seizoen wilde behouden en ik vertelde hem meteen: 'Ja'. Ik wilde blijven."

"Sinds ik in Engeland ben, ben ik meerdere keren van plek veranderd en nu heb ik stabiliteit. Mijn familie is op haar gemak hier in Londen en alles is perfect."