Jonk over vertrek bij Ajax: "Het was een gevoel dat je iets is afgenomen"

Wim Jonk keerde eerder deze zomer als trainer terug bij FC Volendam.

Het betekent voor de 52-jarige oud-middenvelder de eerste officiële functie in de voetbalwereld na zijn vertrek als hoofd jeugdopleidingen bij in 2015. In gesprek met het Algemeen Dagblad geeft Jonk te kennen dat hij nog altijd het gevoel heeft 'dat hem iets is afgenomen'.

Jonk voerde in Amsterdam individuele trainingen in. "Dat is een gaaf proces. Ik weet niet wat er nu nog over is van die individuele trainingen bij Ajax. Ik koester geen wrok, maar ik heb er wel lang mee gezeten. Het was een gevoel dat je iets is afgenomen. Ik dacht: potverdorie, we zitten pas op 70 procent", zegt Jonk. Hij is niet meer 'on speaking terms' met voormalig ploeggenoten Dennis Bergkamp, Marc Overmars en Edwin van der Sar. "Maar dingen gaan zoals ze gaan. Ik heb er niks aan om naar anderen te wijzen."



De afgelopen jaren was Jonk bezig met het verspreiden van het gedachtegoed van Johan Cruijff over de wereld. "Daarvoor reisde ik veel. Het mooie daaraan is de kennis die je kunt doorgeven. De naam Cruijff opent deuren, maar het gaat erom wat je mét elkaar doet. Op een gegeven moment gaan mensen mee en worden ze enthousiast. Dat is fantastisch", vertelt de nieuwe trainer van . Het is de bedoeling dat de filosofie van Cruijff ook in het vissersdorp geïmplementeerd wordt.



"Wij proberen de principes waarmee je aanvallend voetbal kunt spelen, erin te slijpen. Zoals een diepte- voor een breedtebal. Die principes zijn leidend tijdens elke training", vertelt Jonk. "Ik ben voor altijd geïnspireerd door zijn manier van denken. Een training moet óók lekker zijn voor spelers. Ik train zoals ik vroeger getraind wilde worden. Coaches aan wie je het meest hebt, zijn coaches die je uitdagen."