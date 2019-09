Jongensdroom komt uit tegen Man United: "Haal school morgen wel in"

Voor Luke Matheson kwam woensdag een jongensdroom uit, want de pas 16-jarige verdediger scoorde namens Rochdale tegen Manchester United (1-1).

De bezoekers werden na het nemen van strafschoppen uitgeschakeld in de derde ronde van de EFL Cup, maar de naam van Matheson is gevestigd in de Engelse voetbalwereld, want hij is de jongste doelpuntenmaker in het bekertoernooi ooit.

"Ik heb er simpelweg geen woorden voor. Ik denk dat niemand hier iets zinnigs over kan zeggen", stelt Matheson na afloop in gesprek met de BBC . De jonge verdediger had woensdag eigenlijk op school moeten zitten in plaats van in de bus richting Old Trafford. "Dat klopt, maar ik haal dat morgen (donderdag, red.) allemaal in als we een vrije dag van de club hebben."

Lees beneden verder

Matheson geniet van alle aandacht na zijn doelpunt tegen , maar de Engelsman beseft dat school net zo belangrijk is voor een rooskleurig toekomstperspectief. "Ik houd van leren, want het voetbal biedt mij geen garanties. Je weet namelijk nooit wat er kan gebeuren, zelfs als je de beste speler ter wereld bent. Ik heb daarom een plan-B nodig."

Matheson verwacht dat veel mensen hem in de komende dagen zullen aanspreken op zijn treffer tegen Manchester United, daar verschillende vrienden van de verdediger supporter zijn van the Red Devils . "Ik heb mijn telefoon echter nog niet aangezet en kijk er ook niet speciaal naar uit om alle berichten te lezen die ik heb ontvangen", aldus de vleugelverdediger van Rochdale, die niet naast zijn schoenen hoopt te gaan lopen.

"Ik ben pas zestien jaar oud en hopelijk heb ik een lange loopbaan voor me. Voor welke club dat is weet ik nog niet, maar ik kijk uit naar de toekomst."