Jonge doelman van Chelsea Bulka tekent voorcontract bij PSG

Chelsea heeft geprobeerd om het contract van de Poolse belofte te verlengen, maar men kan niet voorkomen dat hij verkast naar de Franse kampioen.

De negentienjarige doelman Marcin Bulka gaat deze zomer verlaten nu hij een voorcontract heeft getekend bij Paris Saint-Germain. Goal heeft vernomen dat de negentienjarige zijn in juni aflopende contract uitdient en dan gratis aansluit in de Franse hoofdstad.

Bulka sloot zich als zestienjarige aan bij Chelsea nadat hij als kind werd ontdekt door de FCB Escola Varsovia, hetgeen een in Polen gevestigde voetbalschool van is. Hij tekende een driejarig contract bij Chelsea, waar hij afgelopen zomer drie duels in de hoofdmacht keepte tijdens de voorbereiding. Tot een officieel debuut kwam hij echter nog niet.

Trainer Maurizio Sarri nam hem wel consequent op in de wedstrijdselecties voor de , waar hij als derde doelman gold. Zijn gebrek aan speeltijd noopt de jongeling echter tot een transfer. Chelsea heeft met Jamie Cumming en de verhuurde Nathan Baxter nog twee beloftevolle doelmannen en Bulka vond zijn toekomstperspectief niet goed genoeg.

Paris Saint-Germain reageerde vervolgens snel en laat diverse Europese clubs beteuterd achter nu de Poolse jeugdinternational zijn carrière voortzet in het Parc des Princes. Bij gaat Bulka de concurrentiestrijd aan met Gianluigi Buffon en Alphonse Areola, terwijl het onbekend is of Kevin Trapp nog terugkeert bij de club. Hij wordt momenteel verhuurd aan en heeft het daar uitstekend naar zijn zin.

De jeugdopleiding van Chelsea is een populaire vijver om te vissen naar talent. De academie wordt beschouwd als een van de beste ontwikkelingsplaatsen voor jong talent. Spelers als Juan Castillo, Joseph Colley, George McEachran, Bradley Collins, Josh Grant, Jared Thompson en Tariq Uwakwe hebben allemaal aflopende contracten, al heeft de club nog tot juni de tijd om hen te overtuigen om wel te blijven.