Jonge Ajacied geeft voorkeur aan interlands bij Marokko

Issam El Maach moet zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax nog maken, maar de doelman heeft reeds nagedacht over zijn interlandcarrière.

De negentienjarige El Maach geeft dit weekeinde in een interview met Al Akhbar namelijk aan eventuele interlands in de toekomst te willen gaan spelen voor Marokko.

El Maach werd geboren in Nederland en speelde in het verleden ook voor Oranje Onder-18. De keeper beschikt echter ook over de nationaliteit van Marokko en vertegenwoordigde ook dat lands reeds op jeugdniveau.

El Maach heeft nog geen A-interland achter zijn naam staan, maar weet al wel dat hij voor Marokko wil spelen, mocht de kans zich voordoen.

Hij zegt een keuze met het hart te willen maken. "Ik wil dolgraag voor Marokko spelen. Het is een zwak argument om te stellen dat spelers die voor zowel Nederland als Marokko kunnen kiezen, louter voor Marokko kiezen omdat de concurrentie minder groot is."

"Goede spelers kiezen nu al een tijdje voor Marokko. Het komt het niveau van de Marokkaanse selectie ten goede. We hebben goede spelers, dus ik begrijp ook dat Nederland er alles aan doet de Marokkaanse spelers te behouden", wordt de doelman van geciteerd door diverse Marokkaanse en Franse media.

El Maachi begon zijn carrière in de jeugdopleiding van en belandde via in 2017 bij Ajax. Hij speelde vorig seizoen vier wedstrijden namen Jong Ajax in de en zat ook al in de tweemaal op de bank namens het eerste elftal van de Amsterdammers.

Dit seizoen kwam hij nog niet in actie voor Jong Ajax en speelt hij zijn wedstrijden voornamelijk in het elftal voor spelers tot negentien jaar.