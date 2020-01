Jong PSV wint in de laatste seconde; zes doelpunten in Zaanstad

Jong PSV heeft de eerste overwinning in de Keuken Kampioen Divisie sinds eind november geboekt.

Na twee remises en drie nederlagen in de laatste vijf competitieduels moest maandagavond eraan geloven. Noni Madueke was de smaakmaker bij de nummer zestien op de ranglijst. Excelsior neemt een achtste plaats in na de nederlaag. Het duel tussen Jong en FC kende geen winnaar in Zaanstad. Almere City is op een tiende plek terug te vinden; de Alkmaarse beloften staan vier plaatsen lager.

Jong - Excelsior 2-1

Na een kwartier spelen moest het team van Ricardo Moniz reeds met tien man verder. Alessandro Damen haalde de doorgebroken Richard Ledezma neer en mocht meteen met rood inrukken. Thomas Verhaar werd geslachtofferd om Maarten de Fockert in het doel plaats te laten nemen en daarmee zijn debuut te gunnen. Jong PSV profiteerde niet van de numerieke meerderheid en kwam vlak voor rust zelfs op achterstand. Sander Fischer kopte een heerlijke voorzet van Luigi Bruins tegen de touwen: 0-1.

Jong PSV maakte na rust een fellere indruk en Excelsior, mer Wouter Burger in de basis, moest twintig minuten voor tijd een gelijkmaker toestaan. De bijzonder actieve Madueke omspeelde Thomas Oude Kotte en De Fockert en tekende voor de 1-1. Het was voor de zeventienjarige Engelsman zijn tweede in drie -duels. In de laatste seconde sleepte Jong PSV drie punten in de wacht. Na een corner trok Jong PSV ten aanval en uiteindelijk was Cyril Ngonge het eindstation: 2-1.

Jong AZ - Almere City FC 3-3

De eerste helft leek in het voordeel van Jong AZ te eindigen, maar luttele seconden voor het rustsignaal kopte Thomas Verheijdt uit een voorzet van Ricardo Kip binnen: 1-1. Een hard gelag voor de thuisploeg, dat na zestien minuten spelen op 1-0 was gekomen. Joshua Smits was kansloos op een schot van Zakaria Abouklal. In de tweede helft waren de toeschouwers de grote winnaar, daar de teams het duel in een 3-3 gelijkspel lieten eindigen.

Almere City kwam dankzij een rake penalty van Nick Venema op 1-2, nadat Radinio Balker bij een corner naar de grond ging. Een minuut later stond het alweer gelijk toen Smits moet lossen op een poging van de rand van het strafschopgebied, waarna Ferdy Druijf van dichtbij raak tikte. Het duel ging heen en weer, met kansen voor beide teams. Het was opnieuw Almere dat aan de leiding ging toen ex-AZ’er James Efmorfidis van net buiten het zestienmetergebied raakschoot: 2-3.

De voorsprong was echter opnieuw van korte duur: Aboukhlal schoot een lage voorzet van Mauro Savastano binnen.