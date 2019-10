Jong Ajax-trainer haalt aanname over Pepe onderuit: "Nou, totaal niet!"

Pepe staat met FC Porto donderdagavond tegenover Feyenoord in de groepsfase van de Europa League.

De inmiddels 36-jarige verdediger maakte faam bij met name en het Portugese nationale elftal, maar Mitchell van der Gaag, thans trainer van Jong , kent Pepe vooral van zijn beginperiode bij het bescheiden Marítimo.

"Mensen denken vaak dat Pepe buiten het veld ook zo gek als een deur is. Nou, totaal niet!", benadrukt Van der Gaag in gesprek met de NOS . "Ik sprak hem toevallig vorig jaar nog even kort telefonisch. In de kleedkamer van (waar Van der Gaag afgelopen seizoen trainer was, red.) hadden we Mikhail Rosheuvel en die was bevriend met een speler van , waar Pepe toen speelde. Ik kreeg de telefoon doorgegeven en we maakten kort een praatje. Het is een prettige gozer."

Lees beneden verder

Royston Drenthe leerde bij Real ook een heel andere kant van Pepe kennen. "Het is eigenlijk een vrij stug persoon", stelt de ex-speler van de Koninklijke . "Hij was soms ook echt niet te pruimen in de kleedkamer en had last van stemmingswisselingen. Kijk, ik zeg je eerlijk: ik ben soms ook chagrijnig, maar bij hem kon je het altijd direct merken. Je kon je geintje dan beter bij iemand anders uithalen. Pepe kon niet zo goed meegaan in de sfeer van de kleedkamer."

"Ik heb hem ook vader zien worden. Hij heeft het hart op de goede plek. Het is een stille man die vooral lacht om andermans grapjes", aldus Drenthe, die Pepe op het veld altijd een transformatie zag ondergaan.

"Die man verandert dan in een leeuw. Dat is echt ziek om te zien gewoon. Ook omdat hij normaal zo rustig is." Pepe verliet Real in 2017 na tien jaar trouwe dienst en kwam via Besiktas bij terecht.