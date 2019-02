Jong Ajax haalt uit; Go Ahead Eagles neemt derde plek over

Jong Ajax heeft maandagavond een eenvoudige overwinning geboekt op Roda JC Kerkrade. Go Ahead Eagles won ook en staat daardoor nu derde.

Jong Ajax - Roda JC Kerkrade 5-1

Ajax was in de eerste helft heer en meester op De Toekomst. De ploeg van Michael Reiziger speelde de bal makkelijk rond en was een stuk feller in de duels. Het leidde tot een vroege 2-0 voorsprong. Het eerste doelpunt werd verzorgd door Noa Lang, op aangeven van Vaclav Cerny, waarna Victor Jensen in een chaotische situatie zorgde voor het tweede doelpunt. Er kwamen kansen op meer: doelman Radomir Novakovic verwerkte een schot van Cerny in de korte hoek en werd ook door Lang tot een redding gedwongen.Zelf kwam Roda JC er amper uit; als dat gebeurde, bleek Ajax achterin alert.



De 3-0 hing nadrukkelijker in de lucht dan de 2-1 en het was Cerny die met een van richting veranderd schot dat doelpunt ook daadwerkelijk voor zijn rekening nam. Verrassenderwijs kwam Roda nog voor rust op 3-1, door een rake penalty van Mario Engels na een handsbal van Serginho Dest, maar via Jasper ter Heide werd het in de laatste minuut van het eerste bedrijf 4-1. Na de onderbreking ging Ajax door met aanvallen; er kwamen kansen voor Jensen en Nicolas Kühn, voordat Perr Schuurs er 5-1 van maakte na een afgeslagen corner. Daar bleef het uiteindelijk bij in Amsterdam.



Jong FC Utrecht - Go Ahead Eagles 2-4

Utrecht had al vijf opeenvolgende competitiewedstrijden verloren en het zag er niet naar uit dat er maandag een einde zou komen aan die reeks. In een fase waarin de kansen zich in rap tempo opstapelden voor Go Ahead, zorgde een penalty voor de 0-1: Sylian Mokono bracht Givan Werkhoven ten val en Jeroen Veldmate benutte de buitenkans. Kort daarna werd het 0-2. Vanuit de hoek van het strafschopgebied schoot Richard van der Venne fraai raak en bepaalde hij de ruststand. In de tweede helft liet Pieter Langedijk na om het duel te beslissen: hij schoot snoeihard op de paal. Utrecht bleef dus in leven en na een uur werd het plots 1-2, toen Keelan Lebon mocht opstomen en afronden. Lang kon de thuisploeg er niet van genieten: Veldmate en Van der Venne breidden de marge uit naar 1-4. Met een goal van Shayne Pattynama was het laatste woord aan Utrecht.