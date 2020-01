Jong Ajax boekt zege en is voor het eerst in negen maanden weer koploper

Jong Ajax heeft maandagavond op Sportpark De Toekomst met 2-0 gewonnen van hekkensluiter FC Dordrecht.

De Amsterdammers zijn daardoor de nieuwe koploper in de . Het is voor het eerst sinds 28 april 2019 dat het beloftenelftal van de lijstaanvoerder is.

Jong Ajax na 22 duels op 46 punten, een punt meer dan nummer twee . Quinten Timber en Alex Méndez zorgde in de tweede helft voor de doelpunten van de redelijke eenzijdige ontmoeting in Amsterdam.

Kerkrade was tegelijkertijd ondanks een goede start niet opgewassen tegen Jong (2-1).

Jong Ajax - 2-0

De thuisploeg, met basisplaatsen voor Perr Schuurs en Kik Pierie, was in de eerste helft de dominante partij, zonder dat het overwicht doelpunten opleverde voor de formatie van trainer Mitchell van der Gaag.

Naci Ünüvar, die later in het duel werd afgelost door Sontje Hansen, was kort voor rust dicht bij de openingstreffer. Zijn inzet werd echter vakkundig gepareerd door doelman Mike Havekotte. Tien minuten na rust werd de ban alsnog gebroken.

Timber schudde zijn bewaker op fraaie wijze af en schoot vervolgens onberispelijk raak. Een kwartier voor tijd was het verzet van Dordrecht definitief gebroken.

Hansen werd in het strafschopgebied neergehaald, waarna Méndez vanaf elf meter voor de eindstand zorgde. Juan Familia-Castillo dook zeven minuten voor tijd nog schuin voor het doel op, maar Havekotte behoedde de bezoekers voor een ruimere nederlaag.

Jong FC Utrecht - Roda JC Kerkrade 2-1

Roda JC kende een slechte start van de tweede seizoenshelft, ondanks de voorsprong halverwege. Tien minuten voor rust bediende Roland Alberg ploeggenoot Romario Rösch bij de tweede paal en de huurling van wist wel raad met het buitenkansje: 0-1.

De beloften van FC Utrecht toonden echter veerkracht in de tweede helft. Robert Klaasen haalde Davy van den Berg in de 55ste minuut neer in het strafschopgebied, waardoor de thuisclub mocht aanleggen vanaf elf meter.

Jonas Arweiler bleef koelbloedig en passeerde doelman Tom Muyters. Zestien minuten voor het einde haalde de alerte Jeredy Hilterman de volle buiten binnen voor Jong FC Utrecht, door de bal uit een voorzet langs Muyters te schieten.