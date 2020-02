Jones, Elliott en de jongelingen die voor Liverpool kunnen spelen tegen Shrewsbury

Neil Critchley heeft woensdagavond de leiding over een jeugdige ploeg van Liverpool, dat een replay speelt tegen Shrewsbury Town.

"Ik zou willen dat de wedstrijd al over vijf minuten begon!"

Neil Critchley kon zijn enthousiasme nauwelijks verbergen tijdens zijn persconferentie van maandag, en dat is niet zo vreemd.

De manager van Onder-23 stapt vanavond voor de tweede keer dit seizoen in de schoenen van Jürgen Klopp om een wedstrijd van het eerste elftal te coachen. Op eigen veld moet Shrewsbury Town worden verslagen om de volgende ronde te halen van de , waarin de tegenstander is.

Klopp's beslissing om zijn A-elftal én zichzelf rust te geven zorgde voor de nodige ophef. Maar voor Critchley en zijn jonge talenten is dit een droom die uitkomt. De verwachting is dat Anfield uitverkocht is, mede doordat de ticketprijzen voor het duel drastisch zijn verlaagd.

Critchley hoopt meer gelukt te hebben dan in zijn vorige wedstrijd als coach van de hoofdmacht. Toen ging zijn jonge elftal namelijk met 5-0 onderuit tegen Aston Villa, in de kwartfinales van de . The Reds kregen veel complimenten voor hun spel, maar volgens de 41-jarige manager waren zijn spelers 'niet goeg genoeg in beide penaltygebieden'.

Die ervaring was 'een miljoen oefensessies waard', zoals Critchley het benoemde. Het wordt heel interessant om te zien hoe zijn formatie voor de dag komt tegen een opponent uit League One die vorige maand A-spelers als Dejan Lovren, Joel Matip en Fabinho de nodige problemen bezorgde.

Goal zet voor je op een rij welke spelers je vanavond in de gaten moet houden...

Curtis Jones

Leeftijd: 19

Middenvelder/aanvaller

Critchley zegt dat hij nog moet bepalen wie tegen Shrewsbury de aanvoerdersband draagt, maar de verwachting is dat Curtis Jones 'm krijgt. Hij werd in augustus benoemd tot de captain van Onder-23.

Als die verwachting uitkomt, wordt Jones de jongste Liverpool-aanvoerder ooit. Een enorme eer voor een jongen die zijn hele leven al Red is en opgroeide aan de rand van het stadscentrum.

Jones werd vorige week pas negentien jaar, maar hij heeft in zijn jonge carrière toch al het nodige bereikt. Na zijn debuut in het eerste elftal, in januari vorig jaar, werd hij 'man of the match' in zijn tweede duel tegen MK Dons in september. In oktober benutte hij voor The Kop de beslissende strafschop in de bizarre League Cup-wedstrijd tegen (5-5) en daarna volgde in december zijn Premier League-debuut tegen .

Het beste moest toen nog komen. In de derde ronde van de FA Cup zorgde Jones met een prachtig afstandsschot voor de winnende goal tegen rivaal . Ook in de eerste confrontatie met Shrewsbury was de Engelse jeugdinternational trefzeker.

"Aan zelfvertrouwen kennelijk geen gebrek!" merkte Critchley maandag op. Jones zal het gevoel hebben dat hij vanavond de beste speler op het veld is, of hij nou als middenvelder of aanvaller wordt ingezet. Op basis van eerdere prestaties heeft hij wel een punt.

Harvey Elliott

Leeftijd: 16

Aanvaller

Je hebt waarschijnlijk al eens over deze jongen gehoord. Elliott is de jongste speler die ooit in de Premier League speelde en zijn impact is duidelijk vanaf het moment dat hij afgelopen zomer van naar Liverpool kwam.

De linkspoot, die vanaf de rechterflank speelt, heeft een sublieme balbehandeling, oog voor een beslissende pass en, zoals hij deze jaargang bewijst in Onder-23, de kwaliteit om te scoren en kansen te creëren.

Het talent is klaar voor een stapje hogerop en in december blonk hij al uit tegen Premier League-ploeg Aston Villa. Die avond gaf hij Welsh international Neil Taylor regelmatig het nakijken en vorige maand was zijn spel ook tegenover Lucas Digne van Everton indrukwekkend.

De tiener was zichtbaar teleurgesteld met zijn optreden in Shrewsbury. Alex Oxlade-Chamberlain kwam hem toen vervangen. Maar aangezien hij in april pas zeventien wordt, zal niemand hem die inconsistentie kwalijk nemen.

Qua talent heeft Liverpool een juweel in handen.

Neco Williams

Leeftijd: 18

Rechtsback

Er zijn maar weinig spelers in Liverpool's jeugdopleiding actief die zich de afgelopen twaalf maanden beter hebben ontwikkeld dan Neco Williams.

De rustige Welshman is uitgegroeid tot een actieve vleugelverdediger die zowel aanvallend als verdedigend zijn mannetje staat. Zijn debuut kwam in oktober tegen Arsenal. Na een moeizame start herstelde hij zich goed en gaf hij in blessuretijd de assist voor de gelijkmaker van Divock Origi.

Sindsdien zat Williams acht keer op de bank en in de bekerwedstrijd tegen Everton mocht hij het vanaf de aftrap opnemen tegen Richarlison. In het eerste duel met Shrewsbury leidde zijn voorzet tot het eigen doelpunt van Donald Love.

Pedro Chirivella

Leeftijd: 22

Middenveld

Als oudste lid van Critchley's jeugdige ploeg was Chirivella aanvoerder in de wedstrijd tegen Aston Villa in december. Bovendien was hij tegen Everton vorige maand misschien wel de beste man op het veld.

De Spanjaard maakte in 2013 de overstap van naar de Engelse grootmacht en in september 2015 mocht hij van Brendan Rodgers debuteren in de -wedstrijd tegen . De heenwedstrijd tegen Shrewsbury was zijn tiende optreden in het eerste elftal, nadat hij ondertussen ook op huurbasis voor en speelde.

Chirivella is een centrale middenvelder die het spel controleert met korte passes. In Liverpool wordt hij hoog aangeschreven en vanwege zijn ervaring wordt er vanavond veel van hem verwacht.

Joe Hardy

Leeftijd: 21

Aanvaller

Hoe snel kunnen de zaken in het voetbal veranderen.

Een maand geleden was het bijna absurd om te denken dat Joe Hardy in het eerste elftal van Liverpool zou mogen opdraven. De jonge Engelsman speelde voor Brentford, nadat hem opleidde.

Hardy deed het prima in Londen en toen Rhian Brewster op huurbasis naar Swansea City vertrok, besloten The Reds hun slag te slaan. Er werd voor de 21-jarige aanvaller een onbekende transfersom betaald.

Qua speelstijl heeft Hardy wel iets weg van voormalig Liverpool-speler Danny Ings. Het talent scoorde al drie keer in vijf wedstrijden voor Onder-23 en samen met Liam Millar concurreert hij om de spitspositie. De Canadees werd vorige maand teruggehaald van een huurperiode bij het Schotse Kilmarnock.

En de rest…

We mogen verwachten dat het Nederlandse duo Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg centraal achterin komt te staan. Hoever was eerder dit seizoen trefzeker in de League Cup tegen MK Dons. Caoimhin Kelleher, de keeper van Ierland Onder-21, verdedigt het doel.

Yasser Larouci is vanwege hamstringklachten een twijfelgeval en dat betekent dat Adam Lewis of Tony Gallacher mogelijk begint als linksback.

Op het middenveld hopen Jake Cain en Leighton Clarkson, twee sleutelspelers in de ploeg die vorig seizoen de FA Youth Cup won, een basisplaats te krijgen. Cain is een energieke speler die hoog druk zet, terwijl de technische Clarkson wat verder naar achteren speelt en loert op een beslissende pass.

Luis Longstaff, Morgan Boyes en Tom Hill verschenen alle drie aan de aftrap tegen Aston Villa en wellicht horen zij nu opnieuw bij de selectie.