Jonathan Reis (29) stopt dik acht jaar na horrorbotsing: "Ik heb nu nog pijn"

Jonathan Reis heeft een punt achter zijn professionele loopbaan gezet. De 29-jarige Braziliaan stopt met het zoeken naar een nieuwe profclub.

Reis heeft ruim acht jaar na een horrorblessure in dienst van nog altijd last van zijn knie en dat maakt voetballen op topniveau onmogelijk. "Het gaat niet meer", vertelt Reis woensdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

De aanvaller kwam in december 2010 in botsing met Przemyslaw Tyton, doelman van Kerkrade. Al snel werd de ernst van de kwetsuur duidelijk. "Dat moment was misschien wel het ergste wat je als voetballer kunt meemaken. Ik heb nu nog pijn aan de knie en het maakt voetballen op topniveau onmogelijk, maar het is niks vergeleken met wat ik toen voelde", verzekert de Braziliaan aan het regionale dagblad. "Tyton verwijt ik niets. Hij heeft zich verontschuldigd en is naar mij blijven informeren. Het was een fair duel."



Reis was op dat moment slechts 21 jaar en had een punt achter zijn alcohol- en drugsgebruik gezet. "Daar heb ik veel spijt van. Ik was onbezonnen en deed domme dingen, die ik nu nooit meer zou doen. Het was totaal onverantwoordelijk. Ik ga er alles aan doen om mijn kinderen daarvoor te behoeden." Het bestaan als profvoetballer heeft de Braziliaan, die nadien ook voor uitkwam, definitief opgegeven. “Mijn laatste wedstrijd dateert van een jaar geleden. Het gaat hem niet meer worden.”



Tegenwoordig is Reis jeugdtrainer van Brumadinho FC. Hij probeert jongens van tien, elf jaar beter te laten worden. "In de toekomst wil ik nog een keer naar PSV, al is het maar als toeschouwer. De club is ondanks dat ene moment ook een heel mooi deel van mijn leven. Bij PSV ben ik groot geworden en opgevoed."