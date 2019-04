Jol waarschuwt Tottenham voor Ajax: "Als je hem niet afstopt, vermoordt hij je"

Martin Jol waarschuwt Tottenham Hotspur voor de kwaliteiten van Ajax. Hij is diep onder de indruk van spelers als Frenkie de Jong en Hakim Ziyech,

Dat schrijft Jol in een analyse voor The Guardian, aan de vooravond van de -wedstrijd tussen beide teams. De sleutel ligt in het afstoppen van De Jong, zo stelt de oud-coach van en de Spurs, en tegelijkertijd adviseert hij Tottenham om in de zomer een poging te wagen om Ziyech in te lijven.



"Als Nederlander gaat het tegen mijn principes in om dit te zeggen, maar Tottenham moet Frenkie de Jong afstoppen", adviseert de clubloze Jol zijn oude werkgever. "Hij is ongelooflijk goed. Je hebt nooit eerder een speler als hij gezien. In zijn passing is hij als Johan Cruijff, maar dan nog dieper. En als hij de bal niet kan afgeven, dan raast hij voorbij je. Dat is waarom hij voor 75 miljoen euro naar gaat."



Jol stelt dat de opmars van het hand in hand gaat met die van De Jong. "Sinds De Jong op het internationale podium staat, heeft het nationale elftal zich ontwikkeld. Voordat hij er was, plaatsten we ons niet voor het WK en het EK. Maar met hem zijn we weer een heel goed voetballand", concludeert hij. "We hebben Duitsland en Frankrijk verslagen en dat komt alleen door De Jong. Je moet hem afstoppen. Zo niet, dan vermoordt hij je."



Ook Ziyech is een belangrijke speler voor Ajax, stipt de oud-middenvelder aan. Hij legt uit dat Ziyech 'meer een middenvelder' is, al wordt de Marokkaan opgesteld als rechtsbuiten. "Hij trekt naar binnen, maakt gebruik van de ruimtes en is een passer. Als hij aan de bal is, dan gaan zijn medespelers bewegen." Jol zegt dat hij, 'als hij Tottenham was', zou proberen Ziyech te kopen. "Hij is misschien niet de sterkste, maar ontwikkelt zich tot een heel goede speler. Maar er is wel één dingetje. Kijk naar Dusan Tadic: dat was een doorsnee speler in de Premier League en een van de beste spelers in de . Het is in Nederland niet zo moeilijk als mensen denken."