Johnson (34) zet punt achter profcarrière

Glen Johnson heeft een punt achter zijn loopbaan gezet, zo vertelt hij tegenover radiostation talkSPORT.

De 54-voudig international van Engeland zat sinds afgelopen zomer zonder club, nadat hij vertrok bij het naar de Championship gedegradeerde Stoke City. Johnson heeft nu dus besloten om geen nieuwe club meer te zoeken.



"Iedere speler weet precies wanneer zijn tijd is gekomen om te stoppen. Ik wilde altijd een punt achter mijn loopbaan zetten op een leeftijd dat mijn lichaam nog goed voelt. Het is altijd de bedoeling geweest dat ik op redelijk jonge leeftijd zou stoppen met voetballen, ook omdat je niet meer kan spelen zoals je gewend bent. Halverwege vorig seizoen wist ik al dat ik nu deze beslissing ging nemen", zegt de 34-jarige Johnson.



Johnson werd opgeleid door West Ham United en speelde een jaar op huurbasis voor Millwall. In 2003 telde Chelsea acht miljoen euro neer voor de vleugelverdediger. Met the Blues werd Johnson twee keer kampioen van Engeland, waarna hij de overstap maakte naar Portsmouth. Met Pompey won hij de FA Cup en in 2009 betaalde Liverpool 20,5 miljoen euro om hem over te nemen. Via the Reds kwam Johnson bij Stoke City terecht, wat de laatste club in zijn carrière bleek.