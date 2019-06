John Terry: "Er is geen betere kandidaat dan Lampard"

John Terry vindt zijn oude ploeggenoot Frank Lampard de perfecte kandidaat om de nieuwe manager van Chelsea te worden.

De huidige manager van Derby County is in gesprek met de clubleiding van the Blues over de invulling van de vacante positie. Maurizio Sarri vertrok onlangs na één seizoen uit Londen om zijn loopbaan te vervolgen bij .

"Na het seizoen dat hij heeft gehad met Derby County en het transferverbod van , is er geen betere kandidaat dan Frank om te slagen bij Chelsea", vertelt Terry in gesprek met de Daily Mail . "Het is een perfecte timing voor hem en de club."

"Frank stond onder druk om bij Chelsea te slagen op de dag dat hij werd overgenomen van en hij verborg er zich nooit voor. Hij genoot ervan en werd Chelsea's grootste speler ooit. Hij is nu net zo veeleiseind voor zichzelf als een manager."

Terry gelooft niet dat de supporters van Chelsea de aanstelling van Lampard een stap terug vinden, gezien zijn geringe ervaring. "Ik geloof niet dat er enige schroom van supporters zal zijn. Ze houden van hem. Hij is een legende en nu is het juiste moment voor hem om naar huis te komen.

"Hij zou de verantwoordelijkheid moeten omarmen om Chelsea meer competitief te maken. Hij heeft de tactische kennis, het enthousiasme en zal de steun hebben van de spelers en de fans om te bewijzen waartoe hij in staat is."