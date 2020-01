John Guidetti verlaat Alavés voor laagvlieger in 2. Bundesliga

John Guidetti vervolgt zijn loopbaan bij Hannover 96, zo is vrijdag wereldkundig gemaakt.

De club uit de 2. neemt de Zweedse aanvaller tot het einde van het seizoen op huurbasis over van Deportivo Alavés. De Duitsers hebben tevens een optie tot koop laten opnemen in de overeenkomst. Guidetti beschikt in Spanje over een doorlopende verbintenis tot medio 2022.

De eerste aanwinst van Hannover van 2020 kwam vrijdag zonder problemen door de medische keuring, waarna hij een huurcontract voor een halfjaar ondertekende. Guidetti staat vrijdagmiddag al op het trainingsveld.

"Met John hebben we een fysiek sterke spits aangetrokken, die over een uitstekende schiettechniek beschikt", jubelt sportief directeur Gerhard Zuber. "Hij wil een plaats veroveren in de Zweedse EK-selectie. In de gesprekken is duidelijk gebleken dat hij Hannover daarvoor de ideale club vindt."

" is een grote club, maar de prestaties kunnen beter", trekt Guidetti zijn conclusies over de huidige nummer dertien in de 2. Bundesliga. "Ik ga er alles aan doen om de weg omhoog weer in te zetten. We moeten de juiste focus en mentaliteit hebben, hard werken en honderd procent geven in elke wedstrijd. Dan kunnen we succesvol zijn. Ik heb in ieder geval veel goede dingen gehoord over dit elftal."

Guidetti kwam in januari 2018 bij Alavés terecht en heeft 5 doelpunten en 4 assists in 49 wedstrijden voor de Spaanse club achter zijn naam staan. Dit seizoen speelde de 27-jarige aanvaller echter amper, waardoor een tussentijds vertrek de beste oplossing lijkt te zijn.

De ex-aanvaller van onder meer en werd onlangs in verband gebracht met , de club die hij in het seizoen 2011/12 diende als huurling. Trainer Dick Advocaat zou echter weinig zien in zijn komst naar De Kuip.