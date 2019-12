John de Jong steekt hand in eigen boezem op 'zwarte dag' voor PSV

PSV maakte maandagochtend wereldkundig dat er per direct een einde werd gemaakt aan de samenwerking met Mark van Bommel.

De 3-1 nederlaag tegen vormde de druppel voor de clubleiding van de Eindhovenaren, die vanmiddag een toelichting heeft gegeven op het besluit. Technisch manager John de Jong spreekt van een 'zwarte dag' voor en steekt de hand ook in eigen boezem.

"Het is een zwarte dag in de PSV-historie. Op deze manier wil je de samenwerking met een icoon van de club niet beëindigen", zegt De Jong op de officiële website van PSV. "Als directie hebben we samen met de staf en de spelersgroep de afgelopen weken dag en nacht gevochten om het tij te keren. Helaas is dat niet gelukt."

"Als clubman doet dit pijn. Gezamenlijk hebben we de selectie samengesteld. Niet alle aankopen voldoen op dit moment aan de verwachtingen. Dat reken ik mezelf aan. Het is een nederlaag voor iedereen. Staf, spelers en directie."

"Het besluit is uiteindelijk genomen na een lange periode van overwegen", stelt De Jong. Algemeen directeur Toon Gebrands noemt het vertrek van Van Bommel 'ontzettend pijnlijk'. "We hebben heel lang geprobeerd om te steunen en te helpen."

"Iedereen heeft er alles aan gedaan om de resultaten om te keren en er was zeker geen sprake van een onwerkbare situatie tussen staf en spelers. Maar de huidige cijfers passen niet bij PSV. Het belang van de club gaat boven ieder individu. Daarom vinden wij dat we deze beslissing moesten nemen", stelt Gerbrands.

Hoofd jeugdopleidingen Ernest Faber is tot het einde van het seizoen aangesteld als de tijdelijke opvolger van Van Bommel en zal worden geassisteerd door Boudewijn Zenden en Ruud Hesp, die al als keeperstrainer werkzaam was in de technische staf van PSV.