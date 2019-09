John de Jong: "Het klopt zeker dat we toen met Pulisic bezig zijn geweest"

Christian Pulisic maakte deze zomer de overstap van Borussia Dortmund naar Chelsea, dat een halfjaar geleden 64 miljoen euro voor hem neertelde.

Het betekende een flinke winst voor die Borussen , die hem in 2015 weghaalden uit de Verenigde Staten. Het had niet veel gescheeld, of Pulisic was destijds bij terechtgekomen.

"Het klopt zeker dat we met Pulisic bezig zijn geweest, maar we konden het financieel niet bolwerken tegen . We hebben met zijn zaakwaarnemer gesproken. Uiteindelijk gaat het om timing", zegt technisch manager John de Jong in een Q&A op de Facebook-pagina van PSV. De Jong kijkt terug op de transferperiode, waarin ook de naam van Andrés Guardado door zijn hoofd is geschoten. De Mexicaanse middenvelder verliet PSV in 2017 voor een dienstverband bij .

"Ik heb er zeker aan gedacht. Er gaan heel veel hersenspinsels door mijn hoofd in zo'n transferwindow", bekent de technisch eindverantwoordelijke van PSV. "Met Mark van Bommel heb ik iedere dag wel overleg over hoe we de selectie kunnen versterken. We hebben zeker aan Andrés gedacht, maar hij is nu basisspeler en zelfs aanvoerder bij Real Betis. Daardoor is hij niet echt haalbaar. Maar er zijn zoveel spelers aan wie ik denk. We moeten aan zoveel zaken denken om tot een goede samenstelling voor de selectie te komen."

Een andere naam die eerder deze zomer aan PSV gelinkt werd, was die van Alireza Jahanbakhsh. "Rob Jansen heeft in de media gezegd dat hij nummer één target van PSV was. We hebben zeker contact gelegd met Alireza, zoals we dat met meerdere spelers doen. Het is zeker zo dat we over hem hebben nagedacht en uiteindelijk maak ik de afweging wat ik wel of niet doe. Uiteindelijk heb ik besloten om Ritsu Doan aan de selectie toe te voegen", zegt De Jong. Hij verraste enigszins door Kostas Mitroglu op huurbasis binnen te halen.

"Kostas kennen we al heel lang, mensen denken misschien dat hij uit de hoge hoed komt. Hij maakte een grote transfer naar , maar kwam daar niet altijd aan spelen toe. Dan komt zo'n speler weer in beeld", legt De Jong uit. Hij vertelt dat er geen optie tot koop in de huurovereenkomst is opgenomen en dat er eventueel met onderhandeld moet worden over een definitieve transfer. Ondertussen vertrok Maximiliano Romero deze zomer op huurbasis naar Vélez Sarsfield. "Romero heeft zeker nog een kans bij PSV, hij heeft een langlopend contract. Door blessures heeft hij een lastige start gehad, maar hij heeft nu de tijd en de ruimte om zich verder te ontwikkelen."