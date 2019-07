Johan Derksen vol onbegrip: "Ik vind het heel onverstandig en jammer"

Matthijs de Ligt verruilt Ajax zo goed als zeker voor Juventus, dat circa 75 miljoen euro neerlegt voor de negentienjarige verdediger.

De transfer wordt normaal gesproken op zeer korte termijn wereldkundig gemaakt. Johan Derksen snapt niet dat de international van het voor de Italiaanse kampioen heeft gekozen. "Heel onverstandig", zo verklaart Derksen woensdagmiddag in de radio-uitzending van Veronica Inside.



"Ik vind het heel onverstandig en jammer", opent de flamboyante analist zijn relaas. "Ik begrijp dat het heel aantrekkelijk is voor de zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.) om daar heen te gaan. Het lijkt mij een verstandige jongen. Hij is pas negentien, maar er komen altijd verstandige teksten uit zijn mond. Die jongen komt uit een verstandig gezin en hij heeft een schoonvader, Keje Molenaar, die gepokt en gemazeld is in het voetbalmilieu. Dat nou niemand tegen die man gezegd heeft dat De Ligt beter niet naar kan gaan."



"Ergens anders ben je een jaar later miljonair, maar dan zit je wel in een veel beter cultuurtje", vervolgt Derksen. "In mijn ogen had hij naar moeten gaan, dan had hij met Virgil van Dijk, de andere centrale verdediger van het Nederlands elftal, jarenlang de show kunnen stelen. En dat was voor het Nederlandse voetbal ook heel goed geweest. Als je jong bent, moet je niet in de Italiaanse competitie gaan spelen. Dat is zo zakelijk allemaal, daar heb je helemaal geen plezier."



Volgens de Sunday Mirror stond De Ligt op het wensenlijstje van Liverpool, maar bleken zijn salariseisen van naar verluidt 250.000 euro per week een obstakel te zijn voor the Reds . De verdediger werd in de Engelse media ook genoemd bij en , al kreeg nooit concrete aanbiedingen binnen van deze clubs. Raiola sprak namens De Ligt met en Paris Saint-Germain, maar ook de kampioenen van respectievelijk Spanje en Frankrijk haakten uiteindelijk af in de strijd om de handtekening van de verdediger.