Johan Derksen vernietigend: "Het is heel hard, maar je moet een ander halen"

Johan Derksen blijft kritisch op Lars Veldwijk.

De analist vindt dat het onlangs gepromoveerde met Veldwijk in de spits niets te zoeken heeft in de en zegt dat de Rotterdammers op zoek moeten naar een vervanger voor de 27-jarige aanvaller. "Hij is te traag en te licht voor de Eredivisie", zegt Derksen tegenover Veronica Inside .

Veldwijk kende een succesvol seizoen bij Sparta, waar hij in 36 competitiewedstrijden 24 keer scoorde. "Het is een jongen die in de mee kan en daar ook scoort", stelt Derksen vast. "Maar hij is te traag en te licht voor de Eredivisie, dus daar moet je een ander voor halen. Dat is heel hard, want die jongen heeft een hele belangrijke rol gespeeld in de promotie. En toch moet je dan tot de conclusie komen: nu moet er een ander komen ."



Derksen ziet voor Veldwijk geen toekomst weggelegd op het hoogste niveau in Nederland. "Ik denk dat hij in de Eredivisie niet aan de bal komt", aldus de voetbalanalist. "Dat heeft hij ook wel bewezen, want hij is ook regelmatig bij clubs mislukt. Het is een vrij beperkte spits. Na was het eigenlijk altijd teleurstellend. Hij is welbespraakt en heeft ook een grote mond. Daar is verder niks mis mee, want ik hou wel van jongens met een beetje flair, maar hij mag ook wel een beetje zelfkritisch zijn."



Sparta promoveerde dinsdag door met 0-2 te winnen van . Derksen tempert echter de hosannastemming. "Sparta zit nu met een probleem. Je gaat juichend van het veld af, iedereen omhelst elkaar, maar als je dan vandaag wakker wordt als beleidsbepaler, moet je tot de conclusie komen: jongens bedankt, maar met jullie kunnen we niet verder in de Eredivisie ", zegt Derksen. "Doorgaans heeft de club een heel goede jeugdopleiding, ze willen nog weleens verrassen met spelers die doorkomen. Maar met dit elftal heb je in de Eredivisie niets te zoeken, hoe gek het ook klinkt."