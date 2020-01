Johan Derksen teleurgesteld in vier Ajacieden: "Ik heb ze allemaal niet gezien"

Spelers van Ajax zakten zondag massaal door het ijs in de uitwedstrijd tegen FC Groningen, zo concluderen de analisten van Veronica Inside.

In aanvallend opzicht kon de koploper van de nauwelijks een vuist maken, zo merken René van der Gijp, Johan Derksen en Hans Kraay junior maandagavond op. Derksen merkt een gebrek aan leiderschap op, zeker nu Hakim Ziyech en Daley Blind in de lappenmand zitten.

Volgens Derksen heeft na het vertrek van spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Lasse Schöne behoefte aan spelers die 'op een natuurlijke wijze' de leiding nemen. "Dan denk ik aan Babel, Tadic en Promes of misschien Donny van de Beek. Maar alle vier heb ik ze niet gezien", stipt hij aan.

Van der Gijp noemt Ziyech en Blind 'bepalende spelers' voor de ploeg van Erik ten Hag. Siem de Jong werd opgesteld als vervanger van Ziyech, terwijl Blind centraal in de achterhoede wordt afgelost door Lisandro Martínez. "Martínez geeft ballen terwijl er geen Ajacied in de buurt staat. Je weet niet wat je ziet. Die schopt 'm gewoon naar de keeper van de tegenstander toe", verzucht Van der Gijp.

Derksen vult aan: "Je moet mij niet vertellen dat het een goede voetballer is. Hij schiet alle ballen naar voren en ze gaan allemaal over de achterlijn." Ook het optreden van Babel wordt uitgelicht. De aanvaller begon als rechtsbuiten, maar wisselde gaandeweg de eerste helft van positie met linksbuiten Promes.

"Vond je dat Babel slecht begon, of vond je dat wel meevallen?" vraagt Van der Gijp met een grote glimlach aan Hans Kraay junior. "Die deed werkelijk alles verkeerd in de eerste helft." Het meest opvallende moment van Babel was een enorme kans in de eerste helft, bij een stand van 1-0: na een voorzet van Sergiño Dest vanaf de rechterflank wist Babel de bal vanaf een meter of twee niet tussen de palen te krijgen. Van der Gijp benadrukt echter dat ook Promes 'geen knikker heeft geraakt'.

Kraay junior kan zich daarin vinden. "Promes speelt als rechtsbuiten in het zestig procent minder dan op de posities waarop hij in Rusland speelde: nummer tien en nummer elf", doelt de analist op zijn periode bij Spartak Moskou. "Hij speelt nu geweldig als nummer elf, vooral met Hakim Ziyech erbij. Nummer elf is ook de beste positie van Babel. Maar als je toch iemand aan de rechterkant moet zetten, doe dan Babel maar. Nu wisselen ze binnen twintig minuten. Babel is dus niet goed, vervolgens wisselen ze en is Promes ook niet goed."