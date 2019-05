Johan Derksen snapt niets van Feyenoord: "Het is lachwekkend"

Johan Derksen snapt niets van de recente ontwikkelingen bij Feyenoord, dat Sjaak Troost binnenhaalde als nieuwe technisch directeur.

Troost volgt Martin van Geel op, zo werd vrijdag officieel naar buiten gebracht door de clubleiding. Troost diende als speler nooit een andere club en was na zijn actieve loopbaan in verschillende functies verbonden aan de Rotterdamse club. Johan Derksen begrijpt niks van de aanstelling van de oud-verdediger. "Het is lachwekkend", zegt hij maandagavond in Veronica Inside.



"Hij heeft een achtergrond op de commerciële afdeling van . Hij ging vervolgens op eigen benen verder en dat is niet goed afgelopen. Toen is hij teruggekomen in Rotterdam-Zuid. Dus dat heeft allemaal niks geholpen", vervolgt Derksen zijn uithaal richting de opvolger van Van Geel. "Troost is niet lastig, maar hij begrijpt niks van de functie. Hij overschat het. Troost denkt dat zaakwaarnemers hem ook wel bellen. En mijn volgende vraag is: waarom staat Jan de Jong (algemeen directeur Feyenoord, red.) dit toe? Feyenoord staat een jaar stil. De Jong weet echt niet wat hij bij deze club moet. Wat heeft hij überhaupt in de voetballerij te zoeken?"



Martijn Krabbendam, clubwatcher van Voetbal International, gaat dieper in op de zoektocht van Feyenoord naar een nieuwe technisch directeur. Onder meer Joris Mathijsen ( ), Jordy Zuidam ( ) en Ferry de Haan ( ) zeiden 'nee' tegen de functie in Rotterdam. "Het lag aan Feyenoord zelf. Kwalitatief valt het enorm tegen op de markt voor technisch directeuren. Daarom zijn er vijf kandidaten afgevallen."



"Max Huiberts was bij nog niet klaar, daarom wilde hij daar blijven. Dat was een serieuze optie", verklapt de Feyenoord-volger. "Maar goed. Bij Feyenoord moet heel wat gebeuren. De selectie moet op de schop. De contracten van verschillende spelers lopen nog door, maar deze moet je juist verkopen. Feyenoord heeft geld nodig en nieuwe spelers met andere kwaliteiten. Jaap Stam wil daarom doorselecteren. De constructie die je nu hebt, kan niet."