Johan Derksen: "Ronald Koeman heeft natuurlijk een geweldig probleem"

Bondscoach Ronald Koeman heeft op weg naar het EK 'een groot probleem', zo stelt Johan Derksen.

Hij wijst bij Veronica Inside op de situatie van eerste keeper Jasper Cillessen en Jeroen Zoet. Eerstgenoemde zit op de bank bij , terwijl Zoet voor een verhuurperiode bij heeft gekozen nadat hij zijn basisplaats verloor bij .

Derksen vindt het een 'moedige keuze' van Zoet om PSV tijdelijk te verlaten. "Overigens heeft Koeman natuurlijk een groot probleem, want Jeroen Zoet heeft in zijn eerste wedstrijd voor Utrecht aangetoond waarom hij gepasseerd is bij PSV. Hij heeft niet één fatsoenlijke bal tegengehouden", aldus Derksen.

Zoet incasseerde vrijdag tegen drie doelpunten. Hoewel hij volgens Derksen niet in een goede vorm steekt, vindt hij het vreemd dat PSV zo snel afscheid van hem heeft genomen. "Hij is niet in vorm, maar die jongen is zeven jaar een vrij degelijke clubkeeper voor PSV geweest."

"Die wordt nu wel heel snel afgeschreven", aldus Derksen, die had verwacht dat Ernest Faber voor Zoet had gekozen als eerste keeper. "Nu komt er zo in Duitsland mislukte jongen van VVV (Lars Unnerstall, red.) en die is niet aantoonbaar beter."

"Koeman heeft natuurlijk een geweldig probleem", vervolgt Derksen, wijzend naar de plek op de bank van de eerste keeper van Oranje. "Cillessen is een beetje een lulletje. Die jongen heeft geen personality. Als hij geïnterviewd wordt staat hij te brabbelen als een A-junior."

"Die aanvoerder van (Teun Koopmeiners, red.) is net droog achter zijn oren, maar hij kan heel volwassen de pers te woord staan. En zo keept Cillessen ook: niet volwassen. Bij heeft hij de strijd verloren en nu dreigt hij hem weer te verliezen."

"En dan kan Koeman, als hij niet speelt, hem toch niet opstellen. Dan had je Zoet achter de hand, maar dat is 'm ook niet. Die keeper van AZ (Marco Bizot, red.) is erbij bij gebrek aan beter. Een echte keeper hebben we niet."

"Het is niet zo dat je hem geen keeper van het kan laten zijn omdat hij niet keept. Dat vind ik niet zo heel relevant bij keepers", vult tafelgenoot Wim Kieft aan. Hij zet vraagtekens bij de handelswijze van PSV.

"Het is best wel onbegrijpelijk van PSV, ook vanuit financieel oogpunt. Dit is een keeper die normaal gesproken bij de selectie van het Nederlands elftal had gezeten. Als hij dan bij de selectie zou zitten, dan kan je nog wat aan hem verdienen. Ik gun het hem wel."