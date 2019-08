Johan Derksen opent frontale aanval op Erik ten Hag

Het optreden van Ajax tegen APOEL Nicosia (0-0) leidt dinsdagavond tot vernietigende reacties in de studio van Veronica.

"Ik heb nog nooit zo slecht zien spelen als vandaag", luidt de eerste reactie van Wim Kieft. De analist zag de meest elementaire onderdelen mislukken bij Ajax, terwijl Johan Derksen grote vraagtekens zet bij de keuzes van Erik ten Hag.

"Het begint allemaal met zuiverheid: de bal van A naar B spelen. Als dat niet lukt, en je ziet hoe Noussair Mazraoui, Joël Veltman en Hakim Ziyech de ballen inspelen, dan wordt het heel lastig", stelt Kieft na de wedstrijd.

"Zaterdag speelde eigenlijk identiek, maar toen had Ajax wel gewoon de rust. Ajax valt heel ver terug en dat is best verontrustend." Derksen spreekt van een wanprestatie.

"Die trainer (Ten Hag, red.) wekt altijd de indruk dat het geweldig ingewikkeld is om een team te coachen, maar dat is een misvatting. Hij heeft de beste spelers van Nederland en dan ben je al snel de beste trainer."

Volgens Derksen had Ten Hag echter eerder moeten ingrijpen. "Hij zag dat zijn spelers vandaag niet de vorm hadden om met combinatiespel een verdedigend team uit elkaar te spelen. Hij zou ze tot de kerst zo hebben laten spelen", aldus de cynische analist.

"Hij greep niet in, er was geen plan B. Ik dacht: zet Klaas-Jan Huntelaar erin, een linkspoot op links en een rechtspoot op rechts, en ga werken met voorzetten. APOEL uit elkaar spelen lukte niet, dus dan kun je vallende ballen oppikken."

"Maar nee hoor, hij stond met een somber gezicht te kijken en ging ermee door. Daar ben je toch geen coach voor? Een coach moet toch na een uur inzien dat het op deze manier niet lukt?"

Derksen vindt het bovendien een fout van Ten Hag dat hij Noussair Mazraoui niet naar de kant haalde. De rechtsback, die na rust op het middenveld speelde, pakte in de slotfase zijn tweede gele kaart. "Als trainer weet je precies hoe jongens karakterologisch in elkaar zitten."

"Die jongen zat totaal niet in de wedstrijd en deed alles fout. Dan gaat hij ook slordig tackelen; de tweede gele kaart was zeer terecht. Je kon het zien aankomen en daar ben je coach voor", vindt Derksen. "Dan moet je preventief actie ondernemen. Hij speelde heel slecht, dus je had moeiteloos een andere speler ervoor kunnen inzetten."

Lees beneden verder

Ook de wedstrijdreactie van Ten Hag na de wedstrijd kon Derksen niet bekoren. De oefenmeester stipte aan dat de geblesseerde Quincy Promes ontbrak tegen APOEL, en dat hij 'misschien wel de sleutel' zou zijn geweest tegen de compacte Cyprioten.

"Nee joh, die man lult maar een eind weg", reageert Derksen op de vraag of Promes inderdaad de sleutel zou zijn. "Nu is Promes geblesseerd en is dat de reden dat alles misging. Nee, hij moet eens toegeven dat zijn elftal dramatisch gespeeld heeft."

"Vorig jaar hebben we verrukt gereageerd op het spel van Ajax, maar vandaag was het waardeloos. Het was niet om aan te zien."