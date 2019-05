Johan Derksen: "Ik vond het onbeschaafd dat hij het meteen afwees"

Johan Derksen denkt dat FC Utrecht er goed aan doet om Adam Maher aan te trekken.

De analist is kritisch op het besluit van de middenvelder om het contractvoorstel van zijn huidige werkgever naast zich neer te leggen, maar denkt dat Maher voor Utrecht een goede aanwinst zou zijn. "Ik zou het een hele goede aankoop vinden", reageert Derksen tegenover Veronica Inside .

"Ik vond het een beetje onbeschaafd van Maher dat hij meteen AZ afwees", zegt de vaste analist van het praatprogramma. Maher kon zijn aflopende verbintenis bij AZ verlengen, maar koos onlangs voor een transfervrij vertrek uit Alkmaar. "Hij is bij en mislukt en AZ heeft hem weer opgeraapt en weer aan het voetballen gekregen. Hij had best uit een soort solidariteit en dank voor de club, voor misschien iets minder geld, bij AZ mogen tekenen. Maar dat soort gevoelens hebben voetballers blijkbaar niet."



Derksen denkt dat de Maher een klik heeft met trainer John van den Brom, die komende zomer de overstap van AZ naar Utrecht maakt. "Ik denk dat hij bij Utrecht heel goed past, want Van den Brom kent hem", stelt de oud-voetballer, die toch niet volledig overtuigd is van Maher. "Het is ook weer een risico, want als je bij PSV en Twente mislukt, waarom zou je dan bij Utrecht slagen. Dat is linke soep. Bij AZ voelde die jongen zich blijkbaar thuis, daar was hij zichzelf. Maar Maher is op een leeftijd dat je hem nu aan moet trekken, dus ik vind het geen onverstandige aankoop."



Maher begon zijn voetballoopbaan bij AZ, waar hij op jonge leeftijd indruk maakte en zelfs beloond werd met een plek in het . PSV nam de middenvelder voor 6,5 miljoen euro van de Alkmaarders, maar in Eindhoven kon hij nooit imponeren. Na een verhuurperiode aan het Turkse Osmanlispor speelde hij een seizoen voor FC Twente. Vorige zomer werd Maher opgepikt door AZ, waar hij in 25 competitiewedstrijden éénmaal scoorde.