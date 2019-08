Johan Derksen hekelt 'slapzak' van Feyenoord: "Je hebt niets aan hem"

Feyenoord wacht nog altijd op de eerste overwinning in het nieuwe seizoen in de Eredivisie.

Het team van Jaap Stam kwam ook tegen (1-1) niet tot winst, na eerdere remises tegen (2-2) en sc (1-1). Succes tegen Hapoel Beer Sheva in de is dan ook welkom. Johan Derksen zag maandagavond bij Veronica Inside een lichtpuntje in Ridgeciano Haps.

"Ik was altijd gek van Haps bij . Ik vond hem de beste linksback van Nederland toen hij in topvorm was. Het was ook volkomen terecht dat hem haalde. Na zijn blessure was het geen schim meer van de oude Haps." Derksen is echter te spreken over de manier waarop Haps nu presteert. "Dan is het weer een ontzettend aantrekkelijke voetballer om naar te kijken. Dan kan ook een back een reden zijn om een seizoenkaart te kopen."

Derksen krijgt naar eigen zeggen 'met toenemende mate' medelijden met Stam. "Die man wordt gek. In alle kantoortjes in De Kuip wordt gesmoesd door groepjes: Dirk Kuyt, Rob Jansen, Sjaak Troost, Robin van Persie. Allemaal over Stam. Maar er is er maar een die de verantwoordelijkheid draagt en dat is Stam." René van der Gijp snapt niet waarom Liam Kelly in het tenue van Feyenoord speelt. "Ongelooflijk dat Stam heeft kunnen denken dat hij een meerwaarde voor Feyenoord zou kunnen zijn. Onvoorstelbaar." Derksen: "Die was nog niet goed genoeg voor ."

"Dat mannetje is zo nerveus", vervolgde Van der Gijp. "Hij kijkt gewoon niet." Derksen: "Weet je wie ik de allerergste speler van Feyenoord vind? Luciano Narsingh. Als je niet wil winnen, dan moet je Narsingh halen. Het is zo'n ontzettende slapzak. Hij kan best aardig voetballen. Maar bij heeft hij nooit iets gepresteerd. In Engeland heeft hij hopeloos gefaald. Nooit rendement. Hij wint nooit een duel. Je hebt helemaal niks aan hem." Van der Gijp gaf aan dat Narsingh het van zijn snelheid moet hebben. Derksen: "Die gebruikt hij niet, daar is hij te laf voor."

Van der Gijp begint naar eigen zeggen 'echt te twijfelen aan die Jaap Stam'. "Dat meen ik. Te lang doorgaan met Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden. Het maakt echt niet meer uit wie je daar neerzet, maar dit kan echt niet meer. Hij is te lang met Dylan Vente doorgegaan. Als nou iemand nou niets weg heeft van een spits, is het Narsingh. Niets. Niets. Waarom zet je hem in godsnaam neer?" Wim Kieft stelt dat Feyenoord net zo goed Jordy Clasie had kunnen behouden in plaats van Kelly. "Het is alletwee niet veel."