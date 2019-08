Johan Derksen hekelt keuze Orkun Kökcü: "Turkije is een kutland"

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor de keuze van Orkun Kökcü voor een interlandloopbaan bij Turkije.

Volgens de analist van Veronica Inside had de middenvelder van meer tijd kunnen nemen voor zijn beslissing om niet voor het uit te willen komen. "Voordat hem wat gevraagd wordt, heeft dat jongetje al voor Turkije gekozen", zegt Derksen.

De achttienjarige Kökcü werd geboren in Haarlem, maar kiest dus voor Turkije. "Dat stuit mij een beetje tegen de borst", aldus Derksen maandagavond in het tv-programma. "Die jongen is in Nederland geboren, die heeft hier zijn hele opleiding gehad, die heeft hier van alle sociale voorzieningen geprofiteerd, zoals wij allemaal. En dan voordat kan zeggen: 'Wil je voor ons spelen?', is er al een Turk die hem gek gemaakt heeft."

Derksen vindt dat er het nodige op Turkije aan te merken is. "Nu gaat hij in een land spelen waar je niet mag zeggen wat je wil, waar je zo in de gevangenis gepleurd wordt zonder proces, waar de mensenrechten met voeten getreden worden. Kan iemand uit zijn omgeving dat eens uitleggen aan die jongen? Ik vind dat bijna een belediging ten opzichte van Nederland, dat hij voor Turkije kiest."

De analist vindt dat Kökcü als international iets terug had kunnen doen voor Nederland. "Als er iets aan de hand is met iemand met een dubbel paspoort dan roepen ze meteen in koor: 'Maar wij zijn Nederlands, we hebben een Nederlands paspoort.' En nu kan-ie wat voor Nederland betekenen en dan gaat hij naar Turkije. Nou, dat is een kutland. Als je een bepaalde politieke voorkeur hebt, wordt je zonder proces gewoon vastgezet. Daar wil je toch niks mee te maken hebben, zo'n land?"

Orkun Kökcü speelde zondag de hele wedstrijd van Feyenoord tegen Sparta (2-2). Vorig seizoen kwam hij tot elf optredens in de , waarvan vijf als basisspeler. De jongeling was drie keer trefzeker en vier keer liet hij het scoren aan een teamgenoot over.