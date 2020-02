Johan Derksen fileert vijf basisklanten en invallende 'clown' van PSV

PSV maakte zondag geen goede beurt tegen Ajax. Daags na de nederlaag wordt de selectie van Ernest Faber door de mangel gehaald bij Veronica Inside.

Volgens analist Johan Derksen behoort een groot deel van de basiself niet eens voor te spelen. De gasten van het praatprogramma vinden bovendien dat er te veel wordt verwacht van Mohamed Ihattaren, die zich in Amsterdam niet aan de malaise kon onttrekken.

"Niks", reageert Wim Kieft bij het praatprogramma op de vraag wat we nog wél goed gaat in Eindhoven. "We moeten niet zo verontwaardigd doen over deze wedstrijd. Het is gewoon een heel slecht elftal. Er zit gewoon helemaal niets in."

"De focus ligt altijd op Ihattaren, maar dat is een jongen van zeventien jaar. Daar kun je helemaal niet zoveel van verwachten. Sterker nog: die speelt ook helemaal niet goed. Het geeft de verhoudingen wel een beetje weer in een elftal met zo weinig goede spelers."

Meer teams

Kieft vindt het veelbesproken moment tussen Ihattaren en Bruma 'typerend' voor de staat van PSV. In de tiende minuut, bij een 0-0 stand, hoopte Ihattaren een snelle tegenaanval op touw te zetten. Hij sprintte over de middenlijn en richting de rechterflank, maar tot zijn ergernis nam ploeggenoot Bruma de bal over.

Ihattaren kreeg het leer gauw terug, maar keek even later richting Bruma en maakte met handgebaren duidelijk dat hij niet blij was met de actie van de aanvaller.

"In feite heeft hij ook nog wel gelijk", zegt Kieft over Ihattaren. "Maar het zou eigenlijk andersom moeten zijn: Bruma zou hem af en toe terecht moeten wijzen." Volgens de oud-aanvaller is Bruma echter een 'heel dure aankoop die er helemaal niet van bakt'. "Dat mag je best concluderen", stelt hij.

PSV betaalde circa twaalf miljoen euro voor de Portugees, die tot dusver 5 keer scoorde in 28 officiële wedstrijden. Dit kalenderjaar had Bruma in alle vier duels van PSV een basisplek, al werd hij wel steeds voortijdig gewisseld.

"Ihattaren speelt zelf ook helemaal niet goed, maar dat mag je ook niet verwachten. Het is eigenlijk de enige behoorlijke voetballer die ze hebben", voegt Kieft eraan toe.

Tafelgenoot Johan Derksen kan zich daarin vinden en somt alle spelers op die volgens hem tekortkomen voor PSV. "Die Schwaab kan er geen pepernoot van, die Boscagli kan er niks van, Rosario is niks, Hendrix kan er niks van, Bruma kan er niks van... Hoe wil je dan van dat grote talent (Ihattaren, red.) verwachten dat hij het elftal draagt?"

Derksen was tevens verbaasd door het 'pleidooi' van interim-trainer Faber voor het aanblijven van technisch directeur John de Jong; Faber zei in De Telegraaf dat het 'schandalig' zou zijn als De Jong vertrekt.

Lees beneden verder

Zelf gaf de directeur onlangs aan na te denken over zijn toekomst. "Alsof hij het zo fantastisch gedaan heeft? Die heeft dit kutelftal samengesteld", aldus Derksen, die ook de vloer aanveegt met Kostas Mitroglou. De aanvaller maakte een halfuur voor tijd zijn opwachting, maar was ongelukkig in zijn acties.

René van der Gijp lacht om een moment na de invalbeurt van Mitroglou, na een voorzet van PSV vanaf de linkerflank. André Onana wilde de bal wegboksen, maar verdediger Perr Schuurs was eerder en raakte de bal met het hoofd. Daardoor kwam het leer iets achter Mitroglou, die alleen nog een onsuccesvolle poging met de hakbal kon ondernemen.

Derksen: "Ik vind het gewoon zielig. Hij kan het tempo ook helemaal niet aan. Het is gewoon lachwekkend om zo'n clown in je elftal te hebben."