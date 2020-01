Johan Derksen bewaakt na uitlatingen over Orkun Kökcü: "Ik vond dat gek"

Johan Derksen wordt bewaakt rondom de uitzendingen van Veronica Inside, zo vertelt hij woensdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

De analyticus wordt voor aanvang van het programma opgewacht bij de snelweg en na afloop terug begeleid door bewaking van Talpa. Deze maatregelen zijn getroffen vanwege bedreigingen aan het adres van Derksen na uitlatingen over -talent Orkun Kökcü.

"Ik had vorig jaar iets gezegd over een Feyenoord-speler die in Nederland is geboren, maar als international voor Turkije heeft gekozen", legt hij uit in gesprek met de ochtendkrant. "Ik vond dat gek. Zijn ouders zijn volgens mij niet ooit naar Nederland gekomen omdat Turkije hen zoveel te bieden had."

"Die jongen heeft hier zijn opleiding gehad. Heeft hier geprofiteerd van de sociale omstandigheden en kiest tóch voor Turkije."

De dag na deze uitzending werd Derksen al gebeld door iemand van Talpa met het nieuws dat er bedreigingen binnenkwamen. De oud-voetballer zag er daarna van af om aangifte te doen, maar wordt nu wel bewaakt: "Word ik keurig opgewacht en na elke uitzending naar de snelweg gebracht."

Derksen toont zich echter niet echt onder de indruk van de situatie: "Dat is lief van Talpa, maar in Grolloo laat ik gewoon elke dag de hond uit."

"Dus als die Turken willen, kunnen ze me liquideren wanneer ze willen. Bang ben ik niet. Dan moet je niet meer aan zo'n tafel gaan zitten." De journalist is dan ook niet van plan om zijn leven te laten beïnvloeden door deze bedreigingen: "Het droevige is dat die meninkjes en bedreigingen in de meeste gevallen worden gedaan door mensen die het programma niet hebben gezien, maar zich baseren op uit de hand gelopen sociale media-berichten."