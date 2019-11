Johan Cruyff Foundation overweegt juridische stappen tegen Auke Kok

De Johan Cruyff Foundation heeft donderdag een krachtig statement naar buiten gebracht.

Daarin worden de beweringen van journalist Auke Kok van tafel geveegd. De auteur van een nieuwe biografie van Johan Cruijff zei woensdag bij De Wereld Draait Door dat de legendarische nummer veertien zichzelf jaarlijks een miljoen euro uitkeerde vanuit de Foundation.

"De Johan Cruyff Foundation is geschokt door deze uitspraak, welke zij omschrijft als volstrekte onzin", zo klinkt het. Er worden juridische stappen overwogen tegen Kok.

Op Twitter gaf Carole Thate, General Manager World of Johan Cruyff, woensdagavond al aan dat er niets klopt van de beweringen van Kok: "Erg laag en vals om te beweren dat Johan jaarlijks één miljoen door de Foundation zou zijn betaald."

"Altijd zorgvuldige scheiding tussen Johans privé/commerciële activiteiten en fondsen bestemd voor de Foundation. Zoals steeds in verantwoording aan accountants en CBF gedeeld."

"De Cruyff Foundation heeft nimmer dergelijke betalingen gedaan aan Johan Cruijff. Er is altijd een strikte scheiding geweest tussen de financiën van de Cruyff Foundation en de privé activiteiten van Johan."

"De Cruyff Foundation is altijd transparant over de inkomsten en de uitgaven. Alle fondsen van de Cruyff Foundation worden te allen tijde ingezet voor de missie om kinderen in beweging te brengen", zo luidt het statement van de Foundation.

Lees beneden verder

Kok bevestigde dat hij geen navraag had gedaan bij de Johan Cruyff Foundation, omdat de stichting eerder al had aangegeven geen medewerking te willen verlenen bij de biografie. "Ik heb het van drie bronnen, onafhankelijk van elkaar."

"Al die bronnen dragen Cruijff overigens ook een warm hart toe", reageerde de journalist in het televisieprogramma. De Foundation laat het er niet bij zitten: "Jaarlijks wordt het door de externe accountant goedgekeurde jaarverslag gepubliceerd, welke openbaar toegankelijk is."

"Als Auke Kok de moeite had genomen om contact op te nemen met de Cruyff Foundation, had hij de over de juiste feiten kunnen beschikken. Daarnaast wordt er verantwoording afgelegd aan het CBF, Toezichthouder Goede Doelen. De Cruyff Foundation overweegt juridische stappen."