Joey Veerman verdient transfer van FC Volendam naar Eredivisie

Joey Veerman maakt per direct de overstap van FC Volendam naar sc Heerenveen, zo meldt de Friese club vrijdag via de officiële kanalen.

De van afkomstige middenvelder heeft een driejarig contract ondertekend in het Abe Lenstra Stadion, met de optie op een vierde seizoen.

"We volgen hem al langere tijd en kennen zijn kwaliteiten", reageert technisch manager Gerry Hamstra op het aantrekken van Veerman. "Joey is technisch vaardig, heeft een goed inzicht en kan zich bij ons uitstekend doorontwikkelen."De twintigjarige middenvelder was in Volendam zijn laatste contractjaar ingegaan.

Lees beneden verder

Kees Kwakman liet zich vorige week al lyrisch uit over de middenvelder. "Of FC Volendam dit seizoen de verrassing wordt weet ik niet, maar ze hebben wel de beste speler van de competitie. Joey Veerman is al vaker genoemd, maar op zijn positie is hij met afstand de beste", zo liet hij weten bij FOX Sports .

"Hij kan zó verschrikkelijk goed voetballen. Hij wil altijd vooruit spelen. Het is niet alleen in zijn passing, maar hij durft zijn tegenstander ook uit te spelen. Dit is het jaar van de waarheid voor hem. Hij moet echt de stap maken."

Veerman doorliep de jeugdopleiding van Volendam en debuteerde op zeventienjarige leeftijd in de hoofdmacht van het Andere Oranje . De kersverse aanwinst van kwam bij zijn eerste club in het betaald voetbal tot 12 doelpunten en 12 assists in 79 wedstrijden. Veerman is de zevende zomeraanwinst van Heerenveen, dat in een eerder stadium al Sven Botman, Jens Odgaard, Hicham Faik, Anders Dreyer, Ricardo van Rhijn en Chidera Ejuke aan de club wist te binden. Het is nog niet bekend of Veerman zaterdag tegen al zijn debuut voor Heerenveen kan maken.