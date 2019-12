Joey Barton pleit voor extreme aanpassingen in het vrouwenvoetbal

Joey Barton vindt dat de regels in het vrouwenvoetbal moeten worden aangepast.

De manager van Fleetwood Town uit de League One is van mening dat de kwaliteit van het damesvoetbal vooruit zal gaan wanneer er op kleinere velden en met kleinere ballen en verkleinde doelen gespeeld wordt.

Emma Hayes, manager van Vrouwen, zei onlangs al dat de doelen in het vrouwenvoetbal kleiner moeten en wees daarbij naar de fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen.

De woorden van Hayes vielen niet goed bij Karen Bardsley, keepster van de nationale ploeg van Engeland. Zij is van mening dat een dergelijke verandering een negatieve invloed zal hebben op de strijd voor gelijkheid.

Desondanks wil Barton een paar stappen verdergaan, zo laat hij weten in de podcast Football, Feminism & Everything in Between. "In essentie is het een andere sport."

"Vrouwenvoetbal moet worden aangepast voor vrouwen. De grootte van het doel moet worden aangepast en het gewicht van de bal moet worden veranderd", aldus Barton.

"Als je op velden met dezelfde grootte als de mannen blijft spelen, met dezelfde bal en regels, dan houd je altijd een minder product. Mannen zijn namelijk groter, sterker en sneller dan vrouwen", vervolgt Barton.

Hij denkt dat de aanpassingen van positieve invloed zullen zijn op de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. "Als je het op maat maakt, dan kan het vrouwenvoetbal zowel tactisch als technisch stappen maken."

Wat Barton betreft wordt het formaat van de bal aangepast. "Laten we reëel zijn", aldus Barton. "Bij de mannen wordt maat vijf gebruikt. Laten we zeggen dat we bij het vrouwenvoetbal terug gaan naar maat vier, zou iemand het verschil echt doorhebben?"

"Nee, maar ik garandeer dat het niveau van de passes omhoog gaat en het bereik groter wordt. De bal is namelijk iets kleiner en daardoor beter geschikt."