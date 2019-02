Jörgensen: "Van Persie wil met mij spelen en ik met hem"

Feyenoord neemt het zondag op tegen PSV en het is nog niet duidelijk of Robin van Persie én Nicolai Jörgensen samen in de basis zullen staan.

De samenwerking tussen de twee verloopt moeizaam, zo beamen ze allebei in gesprek met de NOS . In de ruim zeven uur dat Van Persie samenspeelde met Jörgensen, speelde hij volgens cijfers van Opta de bal slechts vier keer naar de Deense spits. "Het moet beter. Nicolai is een fantastische speler. Hij heeft veel potentie, is groot en sterk, een echte targetman. Het komt er nog niet genoeg uit. Hij heeft ook een beetje pech gehad in zijn afwerking, denk ik. In zo'n fase zit je weleens, daar moeten wij hem zien uit te helpen. Dat verdient hij ook", laat Van Persie weten.



"De keren dat we samenspelen, stellen de ploegen zich daar op in en houden ze de ruimtes klein. Maar ondanks dat moeten we meer creëren, aanwezig zijn en jagen. Daar ben je aanvaller voor", concludeert de routinier. Jörgensen sluit zich hierbij aan en is van mening dat er moet worden uitgezocht waarom het niet loopt als hij met Van Persie in de basiself staat, zoals vorige week tegen FC Groningen. "Als ik weer op mijn oude niveau zit, dan zal het goed moeten komen. Want Robin wil met mij spelen en ik met hem."



Volgens Jörgensen is een tweespitsensysteem eventueel een optie voor Feyenoord. "Ik heb daar weleens met de trainer over gesproken, maar tot nu toe hebben we het nog niet gedaan. Misschien is het in de toekomst een optie, want ik denk dat we dan erg goed zijn", stelt de Deen. PSV en Feyenoord trappen zondagmiddag om 14.30 uur af in het Philips Stadion. De Rotterdammers wisten de laatste vier uitwedstrijden op rij niet te winnen.