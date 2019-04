Jörgensen reageert op Van Geel: "Ik weet niet of dat zo is"

Nicolai Jörgensen lijkt wat op te krabbelen na een moeizame periode bij Feyenoord. De spits scoorde vorige week tegen Heerenveen en VVV-Venlo.

"Pieken en dalen horen bij het voetbal", zegt Jörgensen in gesprek met De Telegraaf . Hij kampte dit seizoen met blessures aan zijn voet en zijn hamstring, terwijl hij ook een aantal keer genoegen moest nemen met een plaats op de reservebank. "Je merkt het op mijn leeftijd extra, als je er vier, vijf maanden uitligt. Het is dan nog lastiger om helemaal terug te komen. Nu voel ik me weer goed en fris. Ik heb geen vier dagen meer nodig om te herstellen, maar anderhalve dag."



Jörgensen, wiens contract in Rotterdam-Zuid nog loopt tot medio 2021, liet onlangs tegenover het Deense TV2 weten dat hij komende zomer mogelijk toe is aan een nieuwe uitdaging. "Voor mij is de toekomst open. Dit seizoen is zowel voor als voor mezelf niet het beste geweest. We gaan zien wat het gaat brengen", zegt de spits nu. In een eerder stadium was al nadrukkelijk geïnteresseerd in zijn diensten. Martin van Geel, de technisch directeur die Feyenoord binnenkort achter zich laat, denkt dat Jörgensen misschien nog wel meer kan opleveren dan de zeventien miljoen euro die destijds werd geboden.



"Ik weet niet of dat zo is. Ik word ook ouder en mijn contractduur is inmiddels korter", reageert Jörgensen, die dit seizoen in 24 wedstrijden goed was voor zeven doelpunten en een assist. "Mijn focus ligt nu op de laatste vijf wedstrijden. Als je naar ons seizoen kijkt, dan kan het allemaal veel beter. Maar het verleden is het verleden. Het gaat erom dat we de derde plek weer in handen hebben en nu ook vasthouden."