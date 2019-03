Jörgensen hint naar vertrek: "Het gaat de laatste tijd niet gemakkelijk"

Het seizoen verloopt voor Nicolai Jörgensen tot dusver uitermate moeizaam en dat zet hem aan het denken over zijn toekomst.

De Deense spits scoorde pas zes keer voor en kan lang niet altijd op een basisplaats rekenen in het elftal van de vertrekkende trainer Giovanni van Bronckhorst. In gesprek met het Deense TV2 laat Jörgensen doorschemeren dat het wellicht tijd is voor een nieuwe uitdaging.

"Ik heb komende week een gesprek met onze technisch directeur (Martin van Geel, red.) en dan hoor ik wel wat hij te zeggen heeft of wat de club denkt. Op dit moment heb ik nog niet echt iemand gesproken over de nabije toekomst", zegt Jörgensen, die stelt dat Feyenoord een betrekkelijk turbulente tijd achter de rug heeft. "Het is hier afgelopen tijd een beetje bijzonder gelopen, iets teveel drama."



"Het gaat de laatste tijd niet gemakkelijk, maar ik probeer hard te werken. Van daaruit moet ik een plan voor de toekomst uitwerken", vervolgt de 28-jarige spits. Jörgensen is deze week met de Deense nationale ploeg op pad, met wie hij interlands afwerkt tegen Kosovo (afgelopen donderdag, 2-2) en Zwitserland (komende dinsdag). "Wanneer ik bij het nationale team ben, zorgt dat voor enorm veel plezier. Vooral na drie of vier moeilijke weken in Nederland."



"Het geeft een boost als ik weer samen ben met de jongens met wie ik ben opgegroeid in het voetbal. Daardoor vergeet ik de rest", besluit Jörgensen, wiens contract bij Feyenoord nog loopt tot medio 2021. Feyenoord nam de spits in 2016 over van FC Kopenhagen en tot dusver kwam hij in dienst van de Rotterdammers tot 44 doelpunten en 21 assists in 98 officiële wedstrijden.