Jörgensen en Toornstra bijna weer wedstrijdfit: "Dat is een goed teken"

Jaap Stam heeft goede hoop op korte termijn weer te kunnen beschikken over Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra.

De trainer van denkt dat de twee geblesseerde spelers binnenkort weer wedstrijdfit zullen zijn.

Jörgensen raakte in de voorbereiding van het seizoen geblesseerd aan zijn knie en kwam nog niet in actie. "Nico staat er heel goed op, hij voelt zich goed", aldus Stam in gesprek met Feyenoord TV. "Hij heeft af en toe nog wel last van zijn spieren, maar dat komt ook door de arbeid die hij moet leveren. Dat is een goed teken. Hij heeft met zijn knie weinig problemen, dus hij doet weer mee aan groepstrainingen."

Volgens Stam moet Jörgensen zich aanpassen aan de intensiteit van de trainingen. "Hij moet dan weer wennen aan de lading die hij voor de kiezen krijgt, dan voel je wel eens wat de volgende dag na een training. Uiteindelijk is het een goed voorteken dat hij weer groepstrainingen mee kan doen. Dat bouwen ze steeds verder uit en bekijken we van dag tot dag hoe hij zich voelt. Uiteindelijk hopen we dat hij zo snel mogelijk kan aansluiten richting de wedstrijden."

Ook Toornstra raakte in de voorbereiding geblesseerd. De middenvelder kampt met een enkelblessure. "Jens heeft alles individueel gedaan, met maximale belasting, en dat ging allemaal heel goed", zegt Stam optimistisch. "Dus we kijken of hij deze week kan instromen in de groep."

"Dat is net als met Nico een heel goed teken. Dan kunnen we kijken hoe we de komende wedstrijden gaan invullen."