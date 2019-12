Jörgensen dringt aan: "Meer concurrentie zal ons goed doen"

Nicolai Jörgensen speelt een moeizaam seizoen bij Feyenoord, waarin hij tot dusver niet verder kwam dan twee doelpunten in de Eredivisie.

De Deense spits worstelt met zijn fitheid en vorm, en hoopt zondag tegen eindelijk weer eens het verschil te kunnen maken voor zijn ploeg. "De laatste weken van 2019 zullen in het teken staan van doorbijten."

"En vervolgens wil ik tijdens de winterstop een inhaalslag maken. Ik blijf zelfs in Rotterdam om door te trainen", aldus Jörgensen die ontbrak in de voorbereiding van door een blessure.

Toen hij eindelijk fit was, duurde het niet lang voordat hij opnieuw geblesseerd raakte. "Ik speelde na mijn terugkeer vier volledige wedstrijden, maar ik liep een bovenbeenblessure op, waardoor ik twee duels moest missen. Die blessure zagen we pas op een scan."

"Ik merk dat mijn hoofd meer wil dan mijn lichaam, want ik wist niet dat ik geblesseerd was", vertelt de aanvaller in een interview met het Algemeen Dagblad. "Dat is wel een gevaarlijke combinatie. Maar ik ben nu fit, voel geen pijn meer. Tegen hield ik het ook de hele wedstrijd vol."

De spits bewaart goede herinneringen aan de wedstrijden tegen PSV. Vorig seizoen was hij zowel thuis als uit belangrijk voor de Rotterdammers. "Soms krijg je als spits net dat beetje extra ruimte als je tegen een sterke tegenstander speelt."

"Dat was vorig seizoen ook zo voor mij tegen PSV. In de Kuip wonnen we, ik scoorde, maar helaas liep ik wel ook een blessure op. In Eindhoven speelde ik na de winterstop misschien wel mijn beste wedstrijd van het seizoen. Ook daar scoorde ik", aldus Jörgensen.

Vervolgens kreeg hij echter slecht nieuws van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. "Een paar dagen later tegen voor de beker zat ik op de bank. Van Bronckhorst vertelde het mij voor die wedstrijd in het hotel."

Lees beneden verder

"Ik respecteerde zijn besluit, maar hij kon zien dat ik heel erg boos was. Natuurlijk deed dat pijn, maar wat kon ik doen? Tegen PSV in Eindhoven deed ik alles goed", meent de aanvaller.

Jörgensen is dit seizoen de enige spits van Feyenoord. Jaap Stam en zijn opvolger Dick Advocaat hebben dit seizoen meerdere keren moeten puzzelen in de voorhoede. Jörgensen hoopt dat technisch directeur Frank Arnesen er in januari in slaagt om een extra spits naar De Kuip te halen.

"Ik heb zelf voor het seizoen nog gezegd dat het goed voor Feyenoord zou zijn als er een tweede centrumspits bij zou komen. Ik denk wel dat de club iets gaat doen in januari. Meer concurrentie zal ons goed doen. Ik had het met Michiel Kramer en later met Robin van Persie. Je wordt er gewoon beter van", aldus de Deen.