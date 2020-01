Jörgensen: "Als ik ooit vertrek bij Feyenoord, dan door de voordeur"

De weer fitte Nicolai Jörgensen luisterde zijn rentree bij Feyenoord zaterdag op met twee doelpunten in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (3-1).

De Deense aanvaller is gelukkig met zijn huidige status in De Kuip en is dan ook helemaal niet bezig met een vertrek uit Rotterdam. Jörgensen wil de tweede seizoenshelft in de aangrijpen om het -Legioen iets terug te geven.

Jörgensen heeft er geen spijt van dat een overgang naar in het seizoen 2017/18 niet doorging. The Magpies hadden destijds naar verluidt tussen de 20 en 25 miljoen euro over voor de spits.

"Ik was een keer dicht bij een transfer (naar Newcastle United, red.), maar die ketste af en daarna is het alleen maar minder gegaan", vertelt de aanvaller in gesprek met Voetbal International.

"Ik kreeg last van blessures die me lang aan de kant hebben gehouden. En toch heb ik nooit spijt gehad dat ik niet ben weggegaan. Dat gevoel verbaasde me zelf ook een beetje, maar gaf me wel de bevestiging dat Feyenoord gewoon mijn club is geworden", vervolgt Jörgensen.

"Ik had toen geen haast te vertrekken en nu nog steeds niet. Ik wil mensen eerst wat teruggeven. Ik ga niet weg als de spits die het twee jaar goed heeft gedaan en daarna niks tot weinig meer heeft laten zien. Dát is mijn eer te na."

Alleen bij positieverbetering overweegt de aanvalsleider een vertrek uit Nederland. "Als ik ooit vertrek bij Feyenoord, dan door de voordeur."

Jörgensen ligt bij Feyenoord nog anderhalf jaar vast. In de afgelopen jaren kwam de 29-jarige aanvaller tot 52 doelpunten en 24 assists in 119 wedstrijden voor de huidige nummer vijf in de Eredivisie.

Ondanks deze statistieken blijft trainer Advocaat naar aanvallende versterkingen zoeken. Aleksandr Kokorin koos echter voor PFC Sochi, terwijl MSK Zilina-aanvaller Robert Bozenik naar verluidt twijfelt over de stap naar Feyenoord.