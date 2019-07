Joelinton Cassio Apolinário de Lira verkast voor minstens 45 miljoen naar PL

Joelinton Cassio Apolinário de Lira, beter bekend als Joelinton, is komend seizoen in de Premier League te bewonderen.

maakt dinsdagavond via de officiële kanalen namelijk bekend de Braziliaanse aanvaller over te nemen van TSG . Volgens onder meer Sky Sports betaalt Newcastle minimaa 45 miljoen euro voor Joelinton. Kicker claimde vorige week nog dat de transfersom via allerlei bonusconstructies kan oplopen tot maximaal 53 miljoen euro.

Joelinton, die het shirt met rugnummer negen gaat dragen, is erg gelukkig met de overgang richting de Premier League. “Ik ben heel blij om hier te zijn”, stelt de kersverse aankoop op de website van zijn nieuwe werkgever. “De club heeft veel geld voor mij uitgegeven en daar komt uiteraard een grote verantwoordelijk bij kijken. Ik ben erg gemotiveerd en hoop het vertrouwen terug te betalen op het veld.”

Manager Steve Bruce verwacht dat Joelinton mooie dingen gaat laten zien bij the Magpies. “Het is een geweldige jonge speler en we zijn daarom erg blij met zijn komst. Hij heeft alles wat een moderne speler nodig heeft. Joelinton is groot, sterk en atletisch en nog erg jong, wat alleen maar in zijn voordeel kan werken. Hij kent de geschiedenis van de club en wilde daarom per se het shirt met nummer 9. Dat brengt veel druk met zich mee, maar daar is Joelinton niet bang voor.”

Hoffenheim, waar Alfred Schreuder sinds deze zomer als trainer werkzaam is, neemt voor de derde keer in deze transferperiode afscheid van een belangrijke kracht. Kerim Demirbay koos voor , terwijl Nico Schulz werd gecontracteerd door . Hoffenheim houdt inclusief de deal voor Joelinton ruim honderd miljoen euro over aan de uitgaande transfers.