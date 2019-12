Joël Veltman 'stopte telefoon weg': "Daar heb ik anderen niet voor nodig"

Ajax zag dinsdag zijn Champions League-avontuur ten einde komen door een 0-1 nederlaag tegen Valencia.

Joël Veltman was direct betrokken bij de enige tegentreffer. De verdediger hief bij een aanval van los Che buitenspel op, waarna Rodrigo uiteindelijk de trekker over kon halen.

Veltman zelf geeft vrijdag in gesprek met FOX Sports aan na de wedstrijd niet veel meegekregen te hebben van eventuele kritiek aan zijn adres. "Natuurlijk wordt er naar jou gekeken, maar ik heb die telefoon lekker weggestopt."

"Ik weet ook wel wat ik fout of goed deed in die wedstrijd, dus daar heb ik andere mensen niet voor nodig. De steun van mijn vrouw is ook heel belangrijk, die relativeert het allemaal een beetje", legt hij uit.

De teleurstelling die de uitschakeling veroorzaakte is een paar dagen later nog niet helemaal verdwenen, maar het vizier in Amsterdam is inmiddels wel weer helemaal gericht op de kraker tegen van zondagmiddag.

"Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd wordt, AZ zal tegen ons niet achterover gaan leunen. Dat doen wij ook niet, dus ik denk dat het een open wedstrijd zal worden", blikt Veltman vooruit op het treffen tussen de nummers een en twee van de .

"Ze scoren makkelijk, ze hebben goede creatieve spelers voorin en ook goede spelers op het middenveld en achterin. Uiteindelijk moet dat dan samenvallen en dat is nu wel het geval bij hen."

Veltman is zich extra bewust van het gevaar dat Calvin Stengs en Myron Boadu vormen: "Wij hebben de link met Hakim Ziyech en Quincy Promes (die vanwege een blessure overigens niet van de partij lijkt te zijn tegen AZ, red.) natuurlijk, maar zij hebben er ook wel eentje met Stengs en Boadu."

verloor zijn laatste twee wedstrijden op rij en Veltman spreekt van een 'dipje' voor zijn ploeg: "Je kan altijd een keer verliezen, zoals tegen . Nu liggen we echter ook uit de en dat is wel een donkerder verhaal. Maar laten we nu uit die dip komen door zondag te winnen."