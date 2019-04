Joël Veltman grapt: "Ik dacht dat Sinkgraven en Frenkie konden draaien"

Joël Veltman is na zijn zware knieblessure helemaal terug.

De verdediger van hield zich woensdagavond in het eerste -duel met (1-1) aardig staande tegen Cristiano Ronaldo en Douglas Costa. "Dit was wel anders dan in de , ja", vertelde de rechtsback na afloop in gesprek met Veronica .

"Het was redelijk zwaar, ik baal van de tegengoal. De communicatie met Frenkie (de Jong, red.) was er even niet en dan ligt hij er meteen in", analyseerde Veltman de 0-1 van Cristiano Ronaldo vlak voor de onderbreking. "Verder was de restverdediging wel in orde. We hadden op voorsprong kunnen komen, dan hadden zij wat meer moeten komen. We hebben nog alle kans volgende week, dat wordt een leuk potje."



Veltman rekent het tegendoelpunt zichzelf aan, al zag hij ook de positieve kanten van zijn spel. "Ik ben soms een beetje te kritisch. Mijn taak was om Blaise Matuidi naar links te lokken zodat we voorin één op één kwamen. Ik ben niet gevaarlijk geweest, maar heb wel wat kunnen doen." De duels met Douglas Costa mochten er zijn. "Ik dacht dat Daley Sinkgraven en Frenkie de Jong konden draaien, maar hij kan er ook wat van", grapte de verdediger. "Ik ga het nog even terugkijken, om te zien wat ik beter kan doen."



Veltman denkt dat Ajax komende dinsdag in Turijn kans maakt om de volgende ronde te bereiken. "Thuis 1-1 spelen is wel een resultaat en ik vind sowieso dat we op deze weg moeten doorgaan. We moeten geen tegengoal krijgen en dan daar een goed resultaat halen."