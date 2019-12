Joël Veltman blikt terug: "Ik kan ruzie gaan maken, maar zo ben ik niet"

Joël Veltman knokte zich in 2019 terug bij Ajax.

Een slepende knieblessure hield de verdediger lang aan de kant, maar dit jaar maakte hij zijn comeback.

Veltman genoot afgelopen zomer belangstelling van onder meer , maar de clubleiding weigerde om medewerking te verlenen.

In gesprek met FOX Sports blikt Veltman terug op het uitblijven van een overstap. "Sowieso nog een jaar bij ", vertelt Veltman over zijn toekomstplannen, verwijzend naar het huidige seizoen.

"Dat is wat we hebben afgesproken en in de zomer gaan we weer verder kijken." De verdediger zat niet lang met de afgeketste transfer in de maag. "Nee, zo'n jongen ben ik niet."

"Wat er ook gebeurt in het leven, ik stap heel snel over mijn problemen heen. Of dingen waar ik mee zit. Op een gegeven moment zei Ajax 'nee'."

"Dan kan ik wel met dingen gaan gooien en ruzie gaan maken, maar zo ben ik niet", benadrukt de verdediger, die volgende maand zijn 28e verjaardag viert.

"Dat heb ik geaccepteerd. We zijn om de tafel gegaan en ik ben mijn uiterste best gaan doen." Veltman, de voetballer die het langst in de A-selectie zit, verlengde eind augustus uiteindelijk zijn contract tot de zomer van 2021.

Hij maakte medio 2012 zijn -debuut voor de Amsterdammers en was daarna jarenlang basisspeler.

Drie keer werd hij kampioen met Ajax (2013, 2014, 2019), eenmaal pakte hij de TOTO (2019) en twee keer de Johan Cruijff Schaal (2013 en 2019).