Joe Gomez, Liverpool's flexibele NxGn-centrumverdediger

De voormalige speler van Charlton Athletic is goed hersteld van een paar zware blessures en hij is bij Jürgen Klopp nu een vaste basisspeler.

De impact die Alisson Becker en Virgil van Dijk hebben gehad op de eens zo kwetsbare defensie van Liverpool wordt zeker niet onderschat. Het duo wordt alom geprezen door zowel fans als voetbalkenners en mede dankzij de twee peperdure aanwinsten incasseerden The Reds dit seizoen pas zes tegengoals in de Premier League.



Maar terwijl de meeste aandacht is uitgegaan naar Van Dijk en Becker, is de buitengewoon snelle ontwikkeling van Joe Gomez bijna onder de radar geraakt.



Na een veelbelovende start van zijn carrière op Anfield liep Gomez een zware knieblessure op, slechts enkele dagen nadat Jürgen Klopp was aangetrokken als opvolger van Brendan Rodgers.



Een aantal terugslagen bij zijn herstel zorgden ervoor dat de jeugdspeler van Charlton Athletic in het eerste volledige seizoen van Klopp niet verder kwam dan drie optredens in de FA Cup. In 2017/18 wist de 21-jarige speler zich echter te vestigen in de toekomstplannen van zijn manager. Hij maakte vooral indruk als rechtsback, maar ook als centrumverdediger, waar hij tijdens het huidige seizoen echt tot zijn recht is gekomen.

Gomez, die inmiddels ook een volwaardige Engelse international is, verstuurt gemiddeld zo'n zestig passes per wedstrijd. Met een nauwkeurigheid van 85 procent en de uitvoering van zeven 'key passes' troeft hij in de Premier League veel middenvelders af.



Als beloning voor zijn goede spel ondertekende Gomez deze week een nieuw contract voor zes jaar en werd hij door Klopp overladen met complimenten.



"Zijn veelzijdigheid is iets dat hem nog waardevoller maakt", zei de Duitser. "Hij kan in bijna ieder spelsysteem als centrumverdediger spelen, net als beide backposities."



"Het is niet overdreven om te zeggen dat hij al één van de beste verdedigers van Engeland is. Maar als bedenkt dat Joe nog steeds heel jong is, is het wel heel interessant dat hij nog veel beter kan worden."



"Buiten het veld heb ik hem onlangs beschreven als 'de aardigste jongen op deze planeet' en dat meen ik ook echt. Hij is zo aardig en bescheiden, hij staat met beide benen op de grond en dat is voor mij een plezier, maar ook voor mijn technische staf en alle andere spelers."







Klopp's sentimenten worden gedeeld voor oud-international Rio Ferdinand. De voormalige speler van Manchester United stelt dat zijn landgenoot de juiste mentaliteit heeft, aangezien hij van een aantal zware blessures wist te herstellen.



"Hij was zwaar geblesseerd toen hij voor het eerst tekende en hij heeft het karakter getoond om terug te knokken", aldus Ferdinand. "Dit is zijn eerste volledige seizoen. Tuurlijk zal hij ook nog fouten maken, omdat hij nog jong is en jonge verdedigers doen dat nou eenmaal. Maar hij maakt er niet veel."



"De eigenschappen die hij heeft: de snelheid, de kracht, de overtuiging, hij is agressief, maar onder druk juist heel kalm en hij is goed aan de bal. Gomez gebruikt beide benen en door zijn snelheid kan hij zijn eigen fouten goedmaken als hij door verkeerd positie kiezen in de problemen komt."



"Deze jongen is wat mij betreft op weg om de beste verdediger te worden die we hebben. Ik schat hem heel hoog in", gaat Ferdinand verder. "Hij is kalm, rustig en dat heb je echt nodig als je onder druk staat."



Gomez' bewonderenswaardige vooruitgang is voorlopig stopgezet door een nieuwe blessure, maar in de tweede seizoenshelft kan hij mogelijk het label van 'potentiële topspeler' van zich afspelen en zichzelf vestigen als één van de topverdedigers van Europa, met misschien wel een mooie prijs met Liverpool in zijn handen.