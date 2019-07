Joe Gomez: "Hij zal het niet zeggen, maar hij is de beste van de wereld"

In een exclusief interview met Goal legt Joe Gomez uit waarom zijn ploeggenoot vergeleken kan worden met de grote moderne verdedigers.

Het is grappig hoe sommige dingen in het voetbal kunnen lopen.

Joe Gomez en Virgil van Dijk zijn beste vrienden, net zo close buiten het veld als daarop. Tijdens de driedaagse tour van door de Verenigde Staten waren ze onafscheidelijk; lachen, grappen maken, werken, bemoedigen, debatteren.

"We praten elke dag, over letterlijk alles", vertelt Gomez aan Goal in een exclusief interview. "Ik heb het eerder gezegd, maar hij is net mijn grote broer."

Het had heel anders kunnen zijn. In een andere wereld zouden deze spelers rivalen zijn, zelfs vijanden.

In feite had Van Dijk gemakkelijk de man kunnen zijn geweest die een einde had gemaakt aan de carrière van Gomez bij Liverpool.

Laten we even terugspoelen naar de zomer van 2017. The Reds jagen op een nieuwe centrale verdediger en we weten allemaal wie hun belangrijkste doelwit. Ze jagen op Van Dijk, dusdanig dat met een claim komt dat Liverpool zich moet verontschuldigen voor de manier waarop er is gehandeld.

Ze krijgen hun gewenste speler uiteindelijk na zes maanden wachten. In de transferperiode van januari 2018 wordt 84,5 miljoen euro betaald.

"Als hij toen was gekomen, dan zou ik waarschijnlijk op huurbasis zijn vertrokken", zegt Gomez.

Hij maakt geen grap. Liverpool is die zomer tal van keren geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de Engelse international. en waren de twee grootste gegadigden.

Gomez had altijd de voorkeur om op Anfield te blijven, maar nadat hij een jaar niet had gespeeld als gevolg van een ernstige knieblessure, was het een must dat hij aan spelen toe zou komen. Het idee van een tijdelijke switch werd serieus overwogen en wie weet hoe dat had uitgepakt.

De noodzaak was er niet. Liverpool speelde in de eerste helft van het seizoen met Dejan Lovren, Joël Matip en Ragnar Klavan, terwijl Gomez met Trent Alexander-Arnold rouleerde op de rechtsbackpositie. Hij speelde zich weer fit en raakte in vorm.

Liverpool was op dat moment een goede ploeg, een ploeg die actief was in de . Hun zwakke punt was echter hun verdediging. Ze konden broos en paniekerig zijn, ze kregen gemakkelijk doelpunten tegen. , en scoorden allen drie keer tegen hen tussen augustus en december 2017. maakte er vier tegen hen op Wembley, terwijl vijfmaal doel trof in het Etihad Stadium. Er moest iets veranderen.

Dat is iets wat Van Dijk. Sinds de Nederlander zich meldde aan de Merseysinde, was de verandering duidelijk. The Reds zijn nu net zo solide als elk team in Europa.

Gomez heeft net als iedereen veel profijt gehad van de komst van Van Dijk. Hij werd zijn partner in het hart van de verdediging tijdens de eerste helft van het vorige seizoen, waar de twee spelers elkaar uitmuntend begrepen. Van Dijk is een relaxte figuur, maar met een staalachtige vastberadenheid op het veld.

Zijn normen zijn hoog, zowel op de training als in wedstrijden, maar Gomez heeft een speler gevonden die de mensen om hen heen ook wil helpen. Regelmatig maakt hij gebruik van de kennis van de verdedigingspartner als het gaat over defensieve positionering, over dieet en voeding en over de mentale kant van het spel. Hoe je om moet gaan met druk, hoe je om moet gaat met fouten en tegenslagen, hoe je op een consistent hoog niveau kunt presteren.

Hoe je meer op Virgil kunt lijken, zou je kunnen zeggen.

"Hij is ongelooflijk geweest", zegt Gomez. "Er zijn niet veel mensen die met zo'n prijskaartje binnenkomen en het niet alleen waarmaken, maar veel verder gaan. Dat is wat hij heeft gedaan."

"Zodra hij binnenkwam, was het gewoon duidelijk dat hij zo'n goeie vent was. Iedereen kan het zien. Hij kwam voor een enorme vergoeding, maar hij heeft geen supersterrenstatus. Ik denk dat dat de reden is dat we met elkaar op kunnen schieten. Hij is dankbaar voor wat hij heeft. Hij heeft moeten werken voor alles wat hij heeft. Hij begrijpt dat. Ik heb geluk dat er iemand zoals hij in de buurt is."

"Hij zal het niet zeggen, maar hij is de beste van de wereld."

Weinigen zijn het daar op dit moment niet mee eens. Van Dijk is in feite de favoriet om dit jaar de Ballon d'Or te winnen, voor spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Mocht hij de prijs winnen, dan wordt hij de eerste verdediger sinds 2006 en slechts de tweede speler ooit van Liverpool.

"Het klopt gewoon", zegt Gomez. "De impact die hij had, is waarschijnlijk de grootste factor geweest."

"Het is één ding om in een team te komen en individueel goed te presteren, maar om het hele team een boost en vertrouwen te geven zoals hij heeft gedaan, is iets anders.""Het is niet alleen het team dat het voelt, het is ook het stadion, de fans. Als Virgil op het veld staat, voelen ze zich veilig. Wanneer de bal in het strafschopgebied komt, weet je dat hij degene is die zijn hoofd er tegenaan zet. Dat is onbetaalbaar."

Rio Ferdinand, een mede Zuid-Londenaar, was het idool van Gomez toen hij opgroeide en als hij dus Van Dijk vergelijkt met de voormalige ster van en Engeland, is het een groot compliment.

"Er zijn zeker overeenkomsten", zegt hij. "Ik vond het geweldig om Rio te zien toen ik jonger was en ik heb het geluk dat ik nu met iemand als Virgil samenwerk, waar ik elke dag van leer en naar kijk. Wij begrijpen elkaar. Ik kan hem alles vragen, voetbalgerelateerd of niet."

"Met de status die hij heeft, is hij op weg om met dat soort spelers en hun prestaties te wedijveren."

"Wanneer je de Champions League win, en wanneer je presteert zoals hij de laatste paar jaar heeft gedaan, ben je verheven tot die status. Hij verdient alle lof die hij krijgt."

"Zoals ik al zei, ik ben gezegd dat ik iemand zoals hij naast me heb, op het veld en daarbuiten."