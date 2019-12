Joaquín maakt op 38-jarige leeftijd eerste hattrick en schrijft geschiedenis

De Spaanse veteraan had nog nooit een hattrick gemaakt en zijn eerste betekende direct een record.

Joaquín heeft zondag geschiedenis geschreven nadat de vleugelaanvaller van de oudste speler werd met een hattrick in de geschiedenis van LaLiga.

De 38-jarige Spanjaard maakte drie doelpunten in een tijdsbestek van twintig minuten toen zijn ploeg Athletic Club trof in het eigen Benito Villamarín Stadium.

Nadat hij na slechts twee minuten spelen de score opende, maakte Joaquín na elf minuten de 2-0 met een laag gekruld schot voordat hij zijn hattrick voltooide met een koele afronding in de twintigste minuut.

Met zijn hattrick bracht de 52-voudig international zijn seizoenstotaal in LaLiga op zes doelpunten. Het zijn evenveel doelpunten als zijn totaal van vorig seizoen en het hoogste aantal doelpunten sinds het seizoen 2003/04.

Joaquín begon zijn loopbaan bij Betis voordat hij in 2006 de overstap maakte naar . Nadien speelde de rechtsbuiten voor Málaga en voordat hij in de zomer van 2015 terugkeerde naar Los Verdiblancos .

Hoewel hij regelmatig heeft gescoord in zijn loopbaan, is hij nooit een productieve aanvaller geweest en hij geeft toe dat zijn eerste hattrick waarschijnlijk zijn laatste zal zijn.

"Het is de eerste hattrick van mijn leven. Ik denk niet dat het nog een keer gaat gebeuren", zei Joaquín na de wedstrijd.

"Ik ben nog nooit in mijn carrière een doelpuntenmaker geweest, dus ik ben echt trots dat ik drie doelpunten heb gemaakt tegen een rivaal als Athletic. Gezien mijn leeftijd is het niet makkelijk om te doen."

Real Betis-trainer Rubi is blij dat Joaquín blijft presteren op zijn leeftijd, maar vindt dat hij de wedstrijd had moeten eindigen met vier doelpunten en niet slechts drie.

"Het was jammer dat hij zijn kans voor het vierde doelpunt miste, het was waarschijnlijk zijn gemakkelijkste kans om te scoren", zei de coach. "Hij blijft laten zien hoe goed hij is, ondanks zijn leeftijd."

Lees beneden verder

De ploeg van Rubi heeft nu drie wedstrijden op rij gewonnen in LaLiga en staat momenteel op de elfde plek met 22 punten.

De goede vorm van Betis komt na een serie van zeven wedstrijden waarin slechts één keer gescoord werd. "Ik ben erg blij omdat we positieve punten zagen vordat de resultaten werden geboekt en ze rechtvaardigen dat gevoel."

"Ik ben erg blij voor de fans, voor de club, omdat we niet zoveel tegenslagen verdienden. Nu moeten we leren van de fouten uit het verleden en meer en meer vooruit gaat kijken", besluit de 49-jarige trainer.