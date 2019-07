Joao Pedro - Watford's doelpuntenmachine uit Brazilië

De zeventienjarige is zijn carrière geweldig gestart en heeft al overeenstemming over een transfer die hem in januari naar de Premier League brengt.

"De droom is begonnen bij mij. Ik heb altijd een zoon gewild die professioneel voetballer zou worden. Dat is mijn levensdoel geworden", sprak de moeder van Joao Pedro, Flavia, over de rappe ontwikkeling van haar zoon. Gelukkig voor haar is haar droom realiteit geworden, al had niemand voorspeld dat het zo snel zou gaan met de 17-jarige aanvaller.

Na slechts 53 minuten in het eerste elftal had de tiener verspreid over twee wedstrijden al vijf keer gescoord, terwijl hij ook nog een assist mocht bijschrijven. Brazilië heeft natuurlijk tal van grote spitsen voortgebracht, maar zo'n bliksemstart is zelfs in de Braziliaanse competitie ongewoon.

Joao Pedro's eerste introductie met de voetballerij kwam voort uit een uitje met een vriend van de familie die hem meenam naar een voetbalschool nabij Riberao Preto, zijn geboortestadje net buiten . Zes jaar later zag Luiz Felipe, een scout van Fluminense, hem in actie tijdens een toernooi en moeder Flavia hoefde geen seconde te twijfel toen ze zag hoe enthousiast haar zoon was.

Zoonlief mocht een teststage afwerken en normaal gesproken duurt dat in Brazilië een week. Joao Pedro werd echter na een middagje al ingeschreven bij de jeugdopleiding. Zijn familie besloot de financieel riskante stap te wagen en verhuisde naar een buurt dichtbij de club. Zij gokten op zijn talent en zijn moeder zorgde ervoor dat het hem aan niets ontbrak.

Joao Pedro speelde in de eerste jaren in de jeugd bij Fluminense als een vleugelspeler, maar Onder-17-trainer Marcelo Veiga besloot dat een rol als centrumspits hem beter zou liggen. "Ik zag tijdens trainingen dat hij geweldig positioneerde en makkelijk scoorde", memoreerde Veiga in een interview met Gobloesporte. "Hij kan met beide benen hard schieten, kan doelgericht koppen en deed alles om te scoren. Toen we gericht gingen trainen, pikte hij het met de rug naar het doel spelen en dergelijke ook goed op."

"Wat ik echter het meest aan hem bewonder is zijn mentaliteit. Hij is een enorm gefocuste jongen en wil altijd leren. Soms hebben we hier jongelingen die niet mom kunnen gaan met de lessen die we hen leren, maar Joao wil er altijd het beste van maken. Hij heeft ook een bepaald soort blik in zijn ogen als hij voelt dat hij iets beter uit kan voeren", aldus zijn jeugdtrainer.

De 17-jarige is nu al 1,82 meter lang en benut zijn lengte voor de goal. In zijn debuutwedstrijd als spits scoorde hij viermaal en dat niveau hield hij in de jeugd vast met 36 goals na 38 wedstrijden. De clubleiding besloot daarom hem de Onder-21 over te laten slaan zodat hij direct aan kon sluiten bij het eerste elftal.

Zijn snelheid, kracht en doelgerichtheid vielen ook de scouts van op en de Engelse club slaagde er in november 2018 al in om hem vast te leggen. Hij maakt de overstap naar Europa per 1 januari 2020 en bewandelt daarmee hetzelfde pad als Richarlison tweeënhalf jaar geleden.

"Wat Joao Pedro en wij als familie en begeleiders willen is dat hij naar de Premier League gaat. We geloven in zijn kansen", benadrukt zijn moeder. "Dat is ook besproken met de voorzitter van Watford. Joao gaat inderdaad de kans krijgen om in de Premier League te acteren, maar op het moment werken we hard om prijzen te winenn bij Fluminense."

Op 18 mei 2019 maakte Joao Pedro zijn debuut voor het eerste elftal van de Braziliaanse club. In de zeventigste minuut mocht hij invallen tegen topclub en twintig minuten later stapte hij als maker van twee treffers weer terug naar de kleedkamer.

Die indrukwekkende invalbeurt leverde hem zes dagen later een basisplaats op in de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional. Niet meer dan 33 minuten later had hij zijn eerste hattrick als prof genoteerd en hij stelde teammaat Luciano Neves ook in staat om een bijdrage te leveren aan de 4-1 overwinning. Het spreekt met zulke cijfers dat hij sindsdien elke wedstrijd heeft gespeeld.

Het belachelijke goede goalratio heeft hij natuurlijk niet kunnen behouden, maar hij blijft op spectaculaire wijze opvallen. Met een heerlijke omhaal in de Copa do Brasil wordt hij zelfs al getipt als kanshebber voor de Puskasaward en de verwachting is dat hij in januari met minimaal twintig profgoals afscheid gaat nemen van Fluminense.

Buiten het veld doete zijn familie er alles aan om hem met beide benen op de grond te houden en voor een speler die idolaat van Cristiano Ronaldo is, houdt hij het behoorlijk bescheiden. "Hij speelt graag videogames en doet online voetbalspellen. Hij luistert muziek, vliegert, hangt uit met vrienden en gaat naar het winkelcentrum", aldus zijn moeder. "Het is een speelse jongen. Een beetje verlegen, maar als hij op zijn gemak is, maakt hij ook graag grapjes."

De Braziliaanse doelpuntenmachine viert in september zijn achttiende verjaardag en verkast enkele maanden later naar de populairste compeititie ter wereld. Tot dan toe blijft hij in Brazilië werken aan zijn reputatie als nieuwste tieneridool van het land der aanvallers.