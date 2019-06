"João Félix zou voor elk team in de wereld kunnen spelen"

Benfica-aanvaller João Félix zou voor elke club in de wereld kunnen spelen, stelt de voormalige Portugese middenvelder Tiago.

De negentienjarige Félix beleefde dit seizoen zijn groot doorbraak bij en staat in de belangstelling van onder meer , en , waardoor hij een van de meest begeerde tieners ter wereld is.

"Hij zou voor elk team in de wereld kunnen spelen", vertelt Tiago, tegenwoordig assistent-trainer bij , in gesprek met El Partidazo de Cope . "Ik denk niet dat Benfica het zal accepteren om hem voor tachtig miljoen euro te verkopen. Hij is een speler die me een beetje aan Antoine Griezmann doet denken."

Griezmann speelde vijf seizoenen bij Atlético, maar kondigde vorige maand aan dat hij de LaLiga-club zou verlaten. De Franse aanvaller wordt sterk in verband gebracht met een overgang naar , maar weigerde zondag na de vriendschappelijke wedstrijd tussen Frankrijk en Bolivia uitspraken te doen over zijn toekomst.

"Hij is een geweldige speler en een geweldige teamgenoot", zegt Tiago. "Hij heeft altijd alles voor de club gegeven. We denken allemaal dat hij volgend seizoen bij Barça zal spelen."