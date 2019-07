João Félix rondt transfer van 126 miljoen euro definitief af

João Félix verhuist definitief naar Atlético Madrid, zo meldt de Spaanse grootmacht via de officiële kanalen.

Het Portugese wonderkind komt over van , dat eerder al had bevestigd een bod van 126 miljoen euro ontvangen te hebben van Atlético. De negentienjarige João Félix heeft een meerderjarig contract getekend in het Wanda Metropolitano.

Vorige week bevestigde Benfica al dat het een bod van 126 miljoen euro had ontvangen op João Félix. Het toptalent had een afkoopclausule van 120 miljoen euro. Atlético bood 126 miljoen geboden, aangezien men het bedrag graag in termijnen wide betalen. Benfica was dus in staat dit bod van de Madrilenen af te wijzen, maar laat nu via de officiële kanalen weten dat men een akkoord heeft bereikt met Atlético.



Atlético betaalt nu een vaste som van 30 miljoen euro en zal de resterende 96 miljoen euro later overmaken naar Portugal, bevestigt Benfica. João Félix speelde uiteindelijk 43 wedstrijden voor Benfica, waarin hij 20 doelpunten wist te maken. Hij zal bij Atlético vermoedelijk de opvolger van Antoine Griezmann worden: de Franse superster lijkt op weg naar .



Volgens Marca gaat João Félix gelijk tot de grootverdieners in de selectie van Atlético behoren als de transfer wordt afgerond. Alleen Diego Costa en Álvaro Morata zouden een nog rianter jaarsalaris ontvangen. De bij Benfica doorgebroken aanvallende middenvelder werd in de media gelinkt aan onder meer , en , maar lijkt dus toch voor de nummer twee uit LaLiga te kiezen als de volgende stap in zijn loopbaan.