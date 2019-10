Joachim Löw reageert na ophef: "Hij heeft hier het beste statement gegeven"

Vlak voor de interland van Duitsland tegen Estland (0-3 zege) ontstond er ophef rond Emre Can en Ilkay Gündogan.

Het tweetal had op Instagram een foto van Cenk Tosun geliket, waarop de spits van met collega's van de Turkse nationale ploeg een militair saluut bracht. Joachim Löw neemt het na afloop van het duel in Tallinn op voor Can en Gündogan.

De militaire groet werd gemaakt nadat Tosun de winnende goal maakte in de met 1-0 gewonnen interland tegen Albanië. Na de wedstrijd werd een foto daarvan verspreid via de officiële Twitter-account van het nationale elftal met de boodschap dat ze 'de overwinning opdragen aan de dappere soldaten en mede-martelaren'. Het gebaar wordt gezien als steun voor het offensief van Turkije tegen de Koerden in Syrië.

Löw ziet onder geen beding een ‘politiek statement’ in de like van Can en Gündogan. "Wie deze spelers kent, weet dat ze tegen terrorisme en oorlog zijn. Ze wilden gewoon een speler, met wie ze samengespeeld hebben, feliciteren", zo tekent BILD op uit de mond van Löw. De Duitse keuzeheer hoorde pas van de ophef toen de Duitse ploeg richting het stadion in Tallinn vertrok. "Ik heb gehoord dat ze de like onmiddellijk verwijderd hebben."

"Ilkay heeft het beste statement vandaag op het veld gegeven. Hij heeft uitstekend gespeeld op het middenveld", stelt de keuzeheer over Gündogan, die twee keer scoorde in Estland. Can speelde een minder gelukkige wedstrijd en kreeg al na veertien minuten spelen een rode kaart wegens het neerhalen van een doorgebroken speler. De middenvelder van liet zondag al weten dat hij geen bedoelingen had met de like van de post van Tosun. "Ik heb de post van Tosun, die ik al heel lang ken, tijdens het scrollen geliket. Ik heb daarbij niet stilgestaan bij de inhoud van de post. Ik ben zonder twijfel een pacifist en een tegenstander van iedere vorm van oorlog."

Ook Gündogan had geen kwade bedoeling met het liken van de post van Tosun. "Ik heb mijn like weggehaald, omdat ik zag dat het politiek beladen was. Ik was blij voor mijn voormalig ploeggenoot bij Duitsland Onder-21, omdat hij het winnende doelpunt had gemaakt. Geloof me, het laatste dat ik wilde doen, was een politiek statement maken", zegt Gündogan tegenover BILD . De Duitse voetbalbond (DFB) wil volgens de krant desondanks op korte termijn in gesprek met het tweetal, ondanks dat de likes al snel verwijderd werden.

Duitsland won met tien man overigens gemakkelijk in Estland, door doelpunten van Gündogan (tweemaal) en Timo Werner. "Dat Ilkay twee keer scoort, doet me natuurlijk goed", zegt Löw. Hij constateert dat Gündogan, Niklas Süle en Joshua Kimmich Duitsland bij de hand namen in Estland. "Het was belangrijk op voorsprong te komen om het moraal van de tegenstander weg te nemen."