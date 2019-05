Joachim Löw: "Ik heb niets met Mesut Özil te maken"

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft geen contact meer met Mesut Özil nadat de middenvelder bedankte voor de nationale ploeg.

De -speler stopte afgelopen zomer als international nadat Duitsland na de groepsfase op het WK werd uitgeschakeld. De middenvelder voelde zich racistisch behandeld door de Duitse voetbalbond DFB, terwijl hij ook beweerde dat hij het gevoel dat hij een zondebok was geworden na de verrassende vroege uitschakeling in Rusland.

Löw heeft eerder verklaard dat hij 'extreem teleurgesteld' was door het handelen van Özil en zei dat de linkspoot van te voren geen contact met hem had opgenomen voordat hij zijn ongenoegen uitte. De Duitse bondscoach heeft in aanloop naar de -finale van woensdag tussen Arsenal en opnieuw gesproken over het voorval.

"Ik heb niets met Mesut Özil te maken", vertelt de 59-jarige trainer in gesprek met Sport Bild . "Het was vanzelfsprekend geweest dat hij mij persoonlijk had gebeld. Zijn zaakwaarnemer belde me en zei dat Mesut me een dag later zou bellen om alles aan mij uit te leggen, maar dat gebeurde niet. Soms, als coach, moet je op de een of andere manier persoonlijke teleurstellingen accepteren."