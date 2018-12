Jeugdtrainer Ajax vertrekt: "Kan niet langer met hem door een deur"

Nordin Wooter, de trainer van Ajax Onder-15, vertrekt per 1 januari bij de club. Dat heeft Ajax maandag naar buiten gebracht.

Het contract van Wooter liep nog door tot het einde van het seizoen, maar door interne onenigheid wordt voortijdig een einde gemaakt aan de samenwerking. Ajax schrijft dat een 'verschil van inzicht over de uitvoering van werkzaamheden van de trainer uit de middenbouw' ten grondslag ligt aan het vertrek van de 45-jarige jeugdtrainer.



In gesprek met De Telegraaf geeft hij zelf nadrukkelijker opening van zaken. "Ik kan niet langer door één deur met de coördinator middenbouw, Percy van Lierop", aldus de oud-voetballer. "Ajax zal een passende oplossing zoeken, kijken wie mij zal opvolgen." Op zijn persoonlijke Facebook-pagina schreef Wooter maandag al dat 'de reden' van zijn vertrek 'Percy van Lierop is'.



Wat er precies is voorgevallen tussen Wooter en Van Lierop, is vooralsnog onbekend. De trainer van de Onder-15 was sinds 2012 werkzaam bij Ajax. Hij begon als techniektrainer van de jongste spelers uit de opleiding en ontfermde zich vanaf het seizoen 2016/17 over de Onder-15. Wooter speelde tussen 1994 en 1997 zelf voor Ajax en was ook actief voor clubs als Real Zaragoza, Watford, RBC Roosendaal, SC Braga en Panathinaikos.



Ruim een jaar geleden kwam de trainer nog negatief in het nieuws, zo roept Ajax Showtime in herinnering, nadat er een handgemeen tussen hem en de vader van een jeugdspeler zou hebben plaatsgevonden. De vader beweerde dat hij door Wooter bij de keel werd gegrepen en over zijn eigen autoportier werd gegooid. Ajax bestreed de lezing van de vader en wees op diens agressieve gedrag, maar deelde wel een 'ernstige waarschuwing' uit aan Wooter.